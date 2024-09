“Ja ir vēlēšanās attīstīt savu biznesa ideju, tad ir jāiet un jāmēģina to darīt!” LIAA mudina sasparoties jaunos uzņēmējus un piedalīties “Ideju kausā” Ieteikt







TV24 raidījumā viesojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Inovāciju un tehnoloģiju departamenta direktore Agnese Oļševska. Viņa dalās viedoklī par to, kas tad īsti attur cilvēkus uzsākt savu uzņēmējdarbību. Liela daļa potenciālo uzņēmēju uzskata, ka ir par jaunu vai par vecu, vai trūkst sabiedroto ar, kuriem uzsākt savu biznesu.

“Šajā gadījumā tās drīzāk ir atrunas, jo mēs bieži vien sakām, ka trūkst laika, lai attīstītu savu biznesa ideju, tomēr sapnis par to ir. Es teiktu, ka tad ir jānosprauž prioritātes,” uzskata Oļševska. Viņasprāt, ja ir vēlme attīstīt savu biznesa ideju, tad ir jāiet un jāmēģina to darīt.

LIAA ir izsludinājusi pieteikšanos inovatīvo biznesa ideju konkursam “Ideju kauss 2024”, kurā aicināts piedalīties ikviens 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas iedzīvotājs.

Konkursa dalībnieki ne tikai varēs papildināt savas zināšanas, bet arī pretendēt uz naudas balvām no 40 000 eiro lielā Ideju kausa balvu fonda.

Ikvienam biznesa idejas autoram būs iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus, validēt savu ideju, izveidojot “LeanCanva”, kā arī papildināt savas profesionālās iemaņas pieredzējušu ekspertu vadībā tādās jomās kā investīciju piesaiste, finanšu plānošana, komandas veidošana un digitālais mārketings. Tāpat būtisks ieguvums būs jauni kontakti uzņēmējdarbības vidē un saņemtie padomi no kompetentiem mentoriem sava biznesa tālākai attīstībai. Savukārt konkursa noslēgumā 20 finālisti sacentīsies par naudas balvām, tādējādi iegūstot pirmo kapitālu savas idejas realizācijai.

Pieteikšanās paredzēta līdz 25.septembrim.

LIAA direktors Raivis Bremšmits skaidro, ka viens no galvenajiem konkursa mērķiem ir piedāvāt atbalstu ne tikai naudas balvas, bet arī apmācību veidā, kas ir svarīgs pamats biznesa ideju tālākai attīstībai. Veidojot konkursu kā pirmo atspēriena punktu uzņēmējdarbības uzsākšanai, LIAA vēlas stiprināt jaunu uzņēmumu veidošanos un Latvijas ekonomisko izaugsmi kopumā.

Lai piedalītos konkursā “Ideju kauss 2024”, laika posmā no 3.septembra līdz 25.septembrim jāiesniedz pieteikums platformā “business.gov.lv”. Katra fiziska persona var iesniegt platformā tikai vienu ideju.

Finālam pēc žūrijas vērtējuma tiks izvirzīti 20 labāko biznesa ideju autori, kuriem paredzēta arī mentoringa sesija un prezentāciju darbnīca. Decembra sākumā paredzētas konkursa finālistu biznesa ideju prezentācijas žūrijai, kuru rezultātā 12 inovatīvāko un ilgtspējīgāko ideju autori saņems naudas balvas biznesa uzsākšanai.

Biznesa idejas vērtēs konkursa žūrija, kurā ir neatkarīgi eksperti, kuri strādā inovāciju, tehnoloģiju pārneses, riska kapitāla piesaistes, jauno tehnoloģisko vai inovatīvo uzņēmumu inkubācijas jomā. Biznesa idejas tiek vērtētas pēc vairākiem kvalitātes kritērijiem, piemēram, unikalitātes, inovācijām, aktualitātes un eksporta potenciāla, tādējādi nosakot jaudīgākās biznesa idejas ar lielāko attīstības potenciālu.

Šogad ir 16. reize, kad notiek “Ideju kauss”, un pērn tajā tika sasniegts jauns rekords – 295 pieteikumi. 2023.gadā, saņemot 10 000 eiro lielu naudas balvu, uzvaras laurus plūca Keitas Augstkalnes un Klāva Balamovska-Kalniņa izveidotā papildinātās realitātes mobilā spēle “Fungo”, kas motivē pusaugu onkoloģijas pacientus kustēties, tādējādi atbalstot un veicinot viņu rehabilitācijas procesu. Otrā vieta un 7000 eiro naudas balva tika piešķirta komandas “SUBmerge” inovatīvajam zemūdens dronam “Līdaka”, savukārt trešo vietu un 5000 eiro ieguva sirds vārstuļa protēzes no mākslīgas zirnekļa zīda šķiedras risinājums “PrintyMed”.

Pērn visvairāk jeb 45% dalībnieku bija no Rīgas. Nedaudz atpalika Vidzeme, no kuras bija 32% dalībnieku. Šogad īpaši aicināti aktivizēties arī ideju autori no pārējiem reģioniem, jo Zemgali pērn pārstāvēja 10%, Latgali – 7%, bet Kurzemi – 6%.

Programmas mērķis ir sniegt biznesa ideju autoriem atbalstu un iespēju validēt savas biznesa idejas, sniegt zināšanas par metodēm un instrumentiem to attīstībai, iekļaujot inovāciju un tehnoloģiju komponentes, veidot dalībnieku izpratni, kā attīstīt un mainīt biznesa ideju, lai tā būtu inovatīva un konkurētspējīga. Programmas mērķauditorija ir fiziskas personas, kuras vēlas attīstīt biznesa ideju un kurām nepieciešamas zināšanas, kā to paveikt soli pa solim. Dalībnieku biznesa idejām nav noteikti ierobežojumi, un tās var pārstāvēt jebkuru jomu, piemēram, pārtika, dizains, informācijas tehnoloģijas, robotika un citas.