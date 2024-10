Ilustratīvs attēls Foto-Shutterstock

Ja jūsu auto sācis dīvaini čīkstēt… Eksperts nosauc iespējamo iemeslu un brīdina, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt







Automehāniķis Skotijs Kilmers savā populārajā YouTube kanālā ir izskaidrojis, ko nozīmē, ja jūsu automašīna pēkšņi sākusi dīvaini čīkstēt, un kāpēc ierastās apkopes metodes var situāciju tikai pasliktināt.

Eksperts ir sniedzis detalizētu skaidrojumu par šī trokšņa iespējamiem iemesliem, vēsta The Sun.

Pēc viņa teiktā, čīkstēšana zem motora pārsega varētu būt saistīta ar ventilatora siksnas problēmu.

“Ventilatora siksna ir sintētiskās gumijas daļa, kas no iekšpuses pārklāta ar zobiem. Tā griežas ap vairākām vārpstām motora blokā un uztur to griešanos, tostarp vārpstu, kas griežas ap dzesēšanas ventilatoru, no kā arī cēlies jostas nosaukums.

“Dzinēja darbību nodrošina siksna, kas izgatavota no sintētiskās gumijas. Šī siksna savieno vairākas vārpstas dzinēja blokā, tostarp vārpstu, kas griežas ap dzesēšanas ventilatoru, Šīs vārpstas ir ļoti svarīgas motora vienmērīgai darbībai, un siksna nodrošina to savstarpēju sinhronizāciju,” skaidrots izdevumā.

Tomēr, tāpat kā lielākā daļa dzinēja detaļu, ventilatora siksna laika gaitā nolietojas.

Viņš iesaka to nomainīt pirms tā pārtrūkst. Parasti šo darbību veic ik pēc 90 000 līdz 160 000 nobrauktiem kilometriem.

Eksperts ir pamanījis, ka čīkstēšanu var izraisīt ventilatora siksnas nodilums vai spriegojuma zudums. Šādā gadījumā autovadītāji bieži izmanto WD-40, lai ieeļļotu siksnu, bet automehāniķis iesaka to nedarīt, jo tas var vairāk kaitēt nekā palīdzēt.

“Ventilatoru siksnas ir veidotas tā, lai darbotos sausas. Ja tās ieeļļosiet, tās var izslīdēt. Eļļas lietošana problēmu nenovērsīs. Šīm siksnām ir jābūt sausām, tās nedrīkst eļļot,” viņš skaidroja.

Eksperts piebilda, ka vecākiem automobiļiem šādu problēmu var novērts, manuāli pievelkot siksnu ar uzgriežņu atslēgu. Savukārt jaunākos modeļos gandrīz visos tiek izmantoti automātiskie spriegotāji, tāpēc trokšņa cēlonis ir vai nu siksnas izstiepšanās, vai arī problēmas kādā no tās dzenošajām vārpstām.

To var atrisināt, nomainot siksnu, bet, ja tas nepalīdz, automašīna jānogādā servisā pārbaudei.