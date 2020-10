Ko darīt, ja marķieri nevar savilkt līdz galam. Foto: Indulis Burka

Žurnāla “Medības” redakcija saņēmusi lasītāju jautājumus, kā pareizi jārīkojas gadījumā, ja medību atļauju (marķieri) nav iespējams savilkt. Mednieki ziņoja, ka problēmas bijušas ar stirnām domātajām medību atļaujām.

Vienā gadījumā marķiera asti nav bijis iespējams ievietot tai paredzētajā atverē, otrā gadījumā tā nefiksējās un slīdēja atpakaļ.

Skaidro Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Valters Lūsis:

“Medību noteikumu 101. pants nosaka, ka pirms limitēti medījamā dzīvnieka pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, nomedītā dzīvnieka liemeni marķē ar īpašu Valsts meža dienesta izsniegtu marķieri. Marķieri redzamā veidā nostiprina nomedītā dzīvnieka liemenī tā, lai, nesabojājot marķieri, to nebūtu iespējams noņemt līdz liemeņa sadalei. Marķieri aizliegts noņemt no liemeņa vai liemeni sadalīt pirms veidlapas Informācija par izlietotajām medību atļaujām (3. pielikums) aizpildīšanas.

Valsts meža dienests līdz šim nav saņēmis informāciju, ka medību atļaujas (marķieri) būtu bojāti vai nefunkcionētu.

Konstatējot šādu gadījumu, jāizmanto cita medību tiesību lietotāja rīcībā esošā medību atļauja (marķieris), savukārt nefunkcionējošā jānogādā attiecīgajā virsmežniecībā, kur faktu pārbaudīs, konkrēto atļauju anulēs un izsniegs jaunu marķieri.

Savukārt tajos gadījumos, kad citas medību atļaujas mednieku rīcībā nav, uz bojātā marķiera tam paredzētajā vietā jāuzraksta dzīvnieka nomedīšanas datums (līdzīgi kā tad, kad dodas izsekot ievainoto medījamo dzīvnieku) un turpat jāpievieno atzīme, ka marķieris ir bojāts.

Līdz ar to nomedīšanas atļauja būs izmantota. Protams, marķieris jātransportē kopā ar medījumu. Kā noteikts, jāizpilda veidlapa par izlietotajām medību atļaujām.

Arī tajā vēlams fiksēt informāciju par to, ka konkrēto marķieri nebija iespējams izmantot noteiktajā kārtībā.

Šāda rīcība arī pārbaudes gadījumā liecinās, ka mednieks ievērojis normatīvo aktu prasības, savukārt inspektors pats varēs pārliecināties, ka marķieri nav bijis iespējams aizdarīt objektīvu iemeslu dēļ.”

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.