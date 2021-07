Juriste un deputāte Ieva Brante

"Ja nav tevis, nav arī manis…" – juriste un deputāte Ieva Brante piedzīvo kārtējo smago zaudējumu







Juriste un Rīgas domes deputāte Ieva Brante vakardien, 29.jūlijā soctīklos paziņojusi skumīgu vēsti – negaidīti uz citiem medību laukiem devies viņas mīlulis – pundrušpica sunīte vārdā Bū.

Savulaik intervijā žurnālam “Santa” juriste stāstīja, ka viņa vairs nespēj iedomāties savu dzīvi bez šī suņa, jo mīlulis viņas dzīvē ienāca pēc īpaši smaga notikuma – mazdēliņa Kārļa aiziešanu mūžībā. Tad arī Ieva izlēmusi, ka viņas ģimenē būs suns. Tagad Ievai nācies atvadīties arī no sava četrkājainā mīluļa.

“Mana mīļā Būu, te mēs kopā ar tevi saullēktā supojam. Tu šeit miegamice.

Cik gan daudz viss mums kopā darīts. It viss! Mēs braucām ar velo, kāpām kalnos, līdām alās un rāpāmies kokos. Tu pieskatīji mani treniņos un sargāji no pīlēm, kad peldējos. Gaidīji mani TV tiešraidēs un Rātsnamu pamanījies padarīt par savām otrām mājām. Laizīji manas asaras no acīm, kad skumu, un devi vietu uz paklājiņa, kad jūtos sagrauta.

Vecrīgas baložiem tevis ļoti pietrūks. Pašvaldības policija Rīgas Domē jautās, kur tu.. Supotāji teiks, ka mans dēlis ir tukšs. Un garāmgājēji smaidot meklēs tevi acīm..

Ak, kungs.. Ja nav tevis, nav arī manis!!

Man tik ļoti žēl. Lūdzu piedod, ka nenoskatīju.

Es tevi ļoti mīlu.

Paldies par katru mūsu kopbrīdi..

Mana Būu.

2017.-2021.” – Ieva ar skumjo vēstī dalījusies soctīklos.

