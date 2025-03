“Ja Trampam ir divi plāni, tad Putinam būs pieci,” Gulbis domā, ka 70% no abu prezidentu izrunātā, mēs nemaz nezinām Ieteikt







“Tramps ir izvēlējies blefa taktiku, es saprotu, ka viņam ar Putinu vēsturiski ir ļoti labas attiecības, bet kurš labāk par mums, latviešiem, pazīst Putinu un krievu mentalitāti? Mēs zinām, ka Kremlim nevar līdz galam ticēt,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Māris Gulbis, uzņēmējs, iekšlietu ministrs (2002-2004).

Reklāma Reklāma

Viņš arī atklāj, ka, viņaprāt, krieviem tā ekonomika vairs nav tāda, kāda tā bija pirms 3 gadiem, līdz ar to viņi mēģinās izspiest no Trampa citronu, jo viņi saprot, ka Tramps vēlas parādīt to, ka var izbeigt karus.

“Tramps ir iestrēdzis un Putins viņu iznerros kārtīgi! Es ceru, ka Tramps salūzīs un nostāsies pret Kremli,” Gulbis teic.

Amerika turpina militāri atbalstīt Ukrainu, bet “es domāju, ka mēs 70% no tā, kas notiek šobrīd starp Krieviju un ASV nezinām!” bijušais iekšlietu ministrs norāda.

Jau ziņots, ka Krievijas agresijas draudi Eiropā nav teorētiski, otrdien sacīja Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Barro, nostāju paužot pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trampa sūtnis bija noraidījis bažas, ka Maskava varētu Eiropā ieņemt vēl citas teritorijas.

Francijas augstākais diplomāts raksturoja Krievijas agresiju kā ļoti faktisku, ko daudzas valstis Eiropā jau ir piedzīvojušas.

“Tās agresivitāte pēdējo trīs gadu laikā ir paplašinājusies tālu aiz Ukrainas robežām,” žurnālistiem Singapūrā sacīja Barro.

Viņš vainoja Maskavu informācijas manipulācijās, kā arī sabotāžas aktos un citos centienos destabilizēt Eiropas valstis.

Kā svētdien sacīja ASV sūtnis Stīvs Vitkofs, viņš tic, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins nevēlas okupēt lielāku Ukrainas daļu vai iespiesties citās Eiropas daļās.

“Es vienkārši neredzu to, ka viņš vēlētos ieņemt visu Eiropu,” Vitkofs sacīja telekanālam “Fox News”, šādas bažas raksturojot kā akadēmiskas.

Runājot Singapūrā, Francijas ārlietu ministrs sacīja, ka ir jānovērš jebkādi draudi, lai panāktu mieru.

Šonedēļ Parīze uzņems Ukrainu atbalstošās koalīcijas līderus.