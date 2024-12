“Ja viņi to jau nav sākuši darīt, tad pa kluso noteikti tas var notikt!” Par kādu globāli nopietnu Ukrainas plānu runā eksperts? Ieteikt







Te varētu dažādi, dramatiski iznākumi būt – viens no tiem, ka ukraiņi, ja viņi to jau nav sākuši darīt, klusībā attīstīs paši savus kodolieročus, lai arī no viņiem baidītos. Viņiem tie jau ir bijuši, viņi tehnoloģijas pārzina, pāris galviņas viņi varētu dabūt no neoficiālā tirgus, teiksim, Izraēlas. Šādu viedokli par kodolbruņošanos TV24 raidījumā “Globuss” izteica Juris Kaža, žurnālists.

1993. gadā noslēgtais Budapeštas memorands paredzēju, ka ASV, Lielbritānija un Krievija pieprasa Ukrainai atdot kodolieročus, lai garantētu viņu drošību, bet šie solījums tika lauzts – briti tagad kaut ko cenšas darīt, krievi karo pret, bet amerikāņi nedara neko.

Ja ukraiņi šādi rīkotos, lai iegūtu pret sevi respektu, līdzīgi kā tas ir ar mazo, lecīgo Ziemeļkoreju, no kuras kodolraķetes visiem bail, vai ukraiņi, ejot šo ceļu, varētu iegūt tiešām sirsnīgu atbalstu no Rietumu sabiedrotajiem – “Nu, labi, jums nebūs Nato, bet jums būs pašiem savi kodolraķete!”? Šādu jautājumu uzdod raidījums.

Rietumi lai gan nevēlas pieļaut vēl kādu kodobruņotu valsti, paši jau ir uz to ceļu nobruģējuši, norāda Kaža, piebilstot, ja ukraiņiem nebūs NATO lielāko valstu un amerikāņu atbalsta, tad ukraiņiem citas izvēles nebūs.

Ukraiņiem var nākties piedzīvot smagu lēmumu – piekrist pamieram, uz ko Amerikas prezidents spiež, vai arī taisīt ko savu, kas turklāt nebūs nelegāli, jo Ukraina ir suverēna valsts. Kaža ir pārliecināts, ka, lai gan Ukraina ir parakstījusi kodolraķešu neizplatīšanas memorandu, tā to vienkārši varēs lauzt un lauzīs, ja vajadzēs.

Tas varētu būt vienīgais līdzeklis, ko Krievija varētu uztvert nopietni, jo tas apdraudēs tās populāciju samērā nopietni, akcentē žurnālists.

