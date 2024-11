Foto: AP/AFP/Scanpix/LETA/LA.lv kolāža

Pasaule bija bīstami tuvu kodolkatastrofai – līdz “sarkanās pogas” nospiešanai bija skaitītas stundas, atklāj izlūkdienestu dati Ieteikt







ASV izlūkdienestu rīcībā bija informācija, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins gatavojas uzbrukt Ukrainai ar taktiskiem kodolieročiem. Vašingtona novērtēja, ka kodoluzbrukuma iespējamība ir 50 %, vēsta “The Sun”.

Reklāma Reklāma

Izdevums raksta, ka Kremļa vadītājs 2022. gada oktobrī bija tuvu tam, lai palaistu kodolieročus.

Bijusī Lielbritānijas premjerministre Liza Trasa savas pēdējās dienās amatā pavadīja, pētot meteoroloģiskās kartes un gatavojoties iespējamam radiācijas apdraudējumam Apvienotajā Karalistē.

Iemesls bija ASV izlūku bažas, ka Kremļa tirāns ir tikai dažu stundu attālumā no “sarkanās pogas” nospiešanas.

Dabas katastrofu speciālisti bažījās, ka atmosfērā izmestais radioaktīvais materiāls varētu pārvarēt vairāk nekā 2700 kilometru lielu attālumu cauri Eiropai no jebkuras sprādziena zonas.

Balstoties uz “izsmalcinātu” izlūkošanas informāciju, ASV secināja, ka pastāv 50% iespējamība, ka Krievija varētu izmantot taktiskos kodolieročus frontē Ukrainā vai izmēģināt lielāku bumbu virs Melnās jūras.

Šīs šausminošās detaļas par to, cik tuvu karš bija nonācis līdz būtiskai eskalācijai, ir atklātas grāmatā “Out of the Blue” – bijušās Lielbritānijas premjerministres atjaunotajā biogrāfijā.

Nenosaukti drošības dienestu avoti tolaik žurnālistus informēja par dramatiski pieaugušajiem draudiem.

Toreiz ASV prezidents Džo Baidens sacīja, ka pastāv “tieši draudi”, ka Krievijas Federācija varētu izmantot kodolieročus, “ja faktiski lietas turpinās iet virzienā, pa kuru viņi iet”.