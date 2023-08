Volodomirs Zelenskis Photo by OZAN KOSE / AFP

Ja Zelenskis pēkšņi nomirst… Ukrainā izstrādāts rīcības plāns prezidenta nāves gadījumā







Ukrainai ir plāns, kā rīkoties Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska nāves gadījumā, lai gan Ukrainas amatpersonas atsakās par to publiski runāt, vēsta ASV izdevums Politico.

Publikācijas autori norāda, ka jautājumu par iespējamo Krievijas īstenoto Ukrainas prezidenta slepkavību nevar ignorēt ne Ukrainā, ne Rietumos, jo Zelenskis nav tikai formāls valsts vadītājs: viņam personīgi ir būtiska loma starptautiskā atbalsta piesaistīšanā cīņai pret Krieviju.

Politico atgādina, ka kara sākumā Ukrainas amatpersonas sacīja, ka krievi ir veikuši vairākus mēģinājumus likvidēt Ukrainas prezidentu, bet radikāli noskaņoti Krievijas deputāti un “kara korespondenti” joprojām regulāri pieprasa Zelenska slepkavību.

Kad Zelenskim pašam jautāja, vai viņu uztrauc Krievijas mēģinājumi viņu nogalināt, viņš atbildēja, ka to nevar atļauties.

“Ja es pastāvīgi par to domātu, es vienkārši noslēgtos sevī, ļoti līdzīgi kā tagad Putins, kurš neiziet no sava bunkura,” pagājušajā mēnesī intervijā CNN sacīja Ukrainas līderis. “Protams, maniem miesassargiem būtu jādomā, kā to novērst, un tas ir viņu uzdevums. Es par to nedomāju.”

Sakarā ar draudiem viņa dzīvībai Zelenska ārvalstu vizītes tiek plānotas vislielākajā slepenībā. Šā gada februārī Ukrainas amatpersonas bija sašutušas, kad trīs dienas pirms plānotās ierašanās Briselē parādījās informācija par viņa plānoto vizīti, apdraudot viņa ceļojumu, teikts publikācijā.

Izdevums norāda, ka, neraugoties uz Ukrainas amatpersonu nevēlēšanos par to runāt, ir izstrādāts rīcības plāns Zelenska nāves gadījumā. Pagājušajā gadā to faktiski apstiprināja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens, intervijā sakot, ka “ukraiņiem ir plāni” attiecībā uz “valdības nepārtrauktību”.

Formāli saskaņā ar konstitūciju pēctecības kārtība ir skaidra: ja prezidents nespēj pildīt savus pienākumus, to pārņem Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs. Politico norāda, ka pašreizējam Augstākās Radas priekšsēdētājam Ruslanam Stefančukam nav īpaši augsta iedzīvotāju atzinība, tāpēc valsti kopīgi vadīs Stefančuks, prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks, ārlietu ministrs Dmitro Kuleba un aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs. Armijas virspavēlnieka amatā paliks Valērijs Zaļužnijs.

Tikmēr Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes (NSDP) sekretārs Oleksijs Daņilovs šo publikāciju nodēvējis par “žurnālistu murgiem”. Viņš noliedz, ka Ukrainai ir izstrādāts šāds plāns.