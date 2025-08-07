Gatavojoties X stundai, Apinis iesaka pie mājas ierakt mucu 0
Bijušais veselības aizsardzības valsts ministrs un TV24 raidījuma “Dr.Apinis” vadītājs Pēteris Apinis uzsver, ka katram iedzīvotājam pašam būtu jāparūpējas par pārtikas, ūdens un sadzīvē nepieciešamo lietu krājumiem vismaz sešām dienām X stundas gadījumā.
“Tas, ko es visiem ieteiktu, un tas, ko esmu redzējis Ukrainā, īpaši Somijā, ir – apmēram desmit metrus no mājas zemē ierakta muca. Tāda, kuru nevar sagrauzt žurkas, jo plastmasas ir dažādas,” TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Apinis. Kāpēc pie mājas? “Jo ukraiņi jau sen pateica: nekādā gadījumā neglabājiet visu mājā, jo māja var tikt saspridzināta,” skaidro Apinis. “Mucā vispirms, protams, vajadzētu likt pārtiku, tādu, kuras pagatavošanai nav nepieciešama elektrība, jo elektrības X stundā nebūs. Tātad, tie varētu būt konservi, nedrīkst aizmirst arī nazi, ūdeni – apmēram 5 litri uz cilvēku būtu pilnīgi pietiekami. Es ielikšu vienu lielo ūdens bunduli, kādam laikam pietiks.” Turpinot uzskaitīt, kas vēl nepieciešams, Apinis norāda, ka tā ir ne tikai pārtika. Būtiska lieta ir arī norēķini un dokumenti. “Vajadzētu ielikt arī nedaudz skaidras naudas, jo, lai arī kāds mums te stāsta, ka jāpāriet uz bezskaidru naudu, skaidrs, ka X stundā bankomāti nedarbosies! Ielieciet arī dokumentu kopijas un vecmāmiņas dārglietas. Ja uzstādīsiet virsū smuku rododendru, tāpat neviens neatradīs.”