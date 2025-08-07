“Koncertu atmosfēra būs piepildīta ar enerģiju un draivu!” Populārā Latvijas grupa A-Europa dodas koncerttūrē 0
Latvijas popmūzikas skatuves leģenda — grupa A-Europa, kura pagājušajā gadā svinēja radošās darbības 25. gadu jubileju, šovasar dodas plašā koncerttūrē pa Latviju. Mūziķi iepriecinās savus klausītājus ar īstu muzikālās enerģijas devu, uzstājoties 15. augustā Liepājā (k/z Pūt, Vējiņi!), 16. augustā Saulkrastos, 27. augustā Jūrmalā (k/z Dzintari) un 29. augustā Rojā.
“Mēs no sirds pateicamies saviem klausītājiem par mīlestību, atbalstu un fantastiskām emocijām šo gadu garumā. Mēs gatavojam aizraujošus, enerģiskus un sirsnīgus koncertus. Viens no mūsu galvenajiem nosacījumiem programmas sagatavošanā joprojām ir saglabāt dziesmu autentisko skanējumu – tāpat kā radiostacijās, diskotēkās un naktsklubos. Un arī šogad solām, ka koncertu atmosfēra būs piepildīta ar enerģiju un draivu!” – uzsver A-Europa dalībnieki.
Aizraujošajā šova programmā, kurā netrūks arī krāšņu specefektu, skanēs visi grupas hiti, kurus pazīst no pirmajām notīm — “Meitenes Rīgā”, “Ziema – baltas rozes”, “Jūrmala”, “Tuvumā tālumā”, kā arī jaunās kompozīcijas – labāko skaņdarbu izlase no grupas repertuāra.
Kā ierasts, uz skatuves kāps Arturs Duboks — grupas līderis, dibinātājs, solists un visu A-Europa hitu mūzikas un tekstu autors. Viņam pievienosies Jegors Kovajkovs (sologitāra), Juris Ruskulis (taustiņinstrumenti, bekvokāls), Matīss Uškāns (bungas), kā arī dejotājas Karolīna un Anastasija.
Grupa A-Europa tika dibināta 1999. gadā Artura Duboka vadībā un drīz vien kļuva par klausītāju iemīļotu, uzsākot aktīvu koncertdarbību.
Pirmais albums “Tuvumā tālumā” iznāca 2000. gadā un ātri vien kļuva par hitu, pateicoties tādām dziesmām kā “Jūrmala”, “Baltās rozes”, “Meitenes Rīgā”, “Zini…” un citām. 2002. gadā sekoja otrais albums “Tici sapnim”. Abi albumi ieguva platīna diska statusu kā vieni no vispieprasītākajiem albumiem Latvijā, un grupa ieguva plašu atpazīstamību un popularitāti. Trīs gadus pēc kārtas A-Europa ieguva titulu “Labākais deju mūzikas videoklips Latvijā”.
Biļetes uz koncertiem pieejamas “Biļešu Serviss” tīklā.