Iespējams, daudziem šis scenārijs šķitīs pazīstams. Stāvi rindā ēdināšanas zonā kādā lielā pasākumā vai festivālā. Nopērc ūdens vai cita dzēriena pudeli, bet to iespējams dabūt tikai bez korķa. Tieši ar šādu pieredzi dalījies Arvis tērzēšanas platformā “X”, raisot plašu diskusiju.
“Izskaidrojiet man loģiku! Dziesmusvētku estrādes ēstuvēs nopirktajai ūdens vai kolas pudelei noraut korķi un dot bez tā. Uz lūgumu iedot pudelei korķi atbild “nedrīkst”. Mistika…” viņš raksta.
Daži par situāciju ironizē, smejoties, ka turpmāk uz masu pasākumiem jāiet ar savu korķīti kabatā. Daudzi norāda, ka pilna, aizkorķēta pudele var tikt izmantota kā metams priekšmets, kas spēj radīt nopietnus savainojumus. Ir atsauces uz konkrētiem gadījumiem koncertos, kur māksliniekiem esot mests ar pudelēm. Vēl kāds nepiekrīt šādai loģikai, salīdzinot to ar absurdiem risinājumiem, piemēram, lai mašīna neuzbrauktu gājējam, vajadzētu noņemt riepas.
šovakar RobbieW visām pudelēm rāva nost korķus…
Mans minējums ir, ka varbūt negrib, lai nes savējos (sajauktus ar alko potenciāli) varētu būt faktors.
Droši vien, lai nemestu uz skatuves vai jebkur ar pilnu pudeli. Apšaubāmi, bet laikam jau vienīgais iemesls.
Arēnas koncertos šādi ir >15 gadus. Drošības pasākums. Turklāt zinu čomu, kuru izmeta no koncerta par korķi uz pudeles (bija uzskrūvējis savu).
Metot pilnu aizskrūvētu pudeli var nodarīt lielāku fizisko kaitējumu, nekā metot neaizskrūvētu, no kuras pa ceļam var daļa šķidruma (lasīt – svara) izlīt, tādējāti mazinot nodarīto kaitējumu.
Paņem jau laicīgi no mājām vienu kabātā līdz.
Tu no Mēness esi nolaidies? Tā ir bijis jābūt visos pasākumos, bet to, ka daudzi to nekad neievēro, ir cits jautājums. Pameklē youtube video, kur koncertos māksliniekiem iemet pa galvu ar pudeli un pasākums beidzās pēc 2 dziesmām.
Lai automašīna neuzbrauktu gājējam, vajag noņemt riteņus. Tieši tāda pati loģika, viens pret viens. Un ja nu gadienā tu tomēr gribi kādam iemest ar pilnu pudeli, paņem līdzi savu korķi ))) Teletūbiju paaudzes izdomāti noteikumi aitām.
Arī LA.LV saskārās ar identisku situāciju. Vieni no tirgotājiem atzina, ka tas šāda prakse tiek īstenota drošības apsvērumu dēļ. Pilna, aizskrūvēta pudele esot bīstama.