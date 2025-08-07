#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Grupas "Prāta Vētra" koncerts Valmierā (02.08.2025.)

“Izskaidrojiet man loģiku!” Koncerta apmeklētāju samulsinājis šķietami absurds noteikums par pudeļu korķīšiem 0

12:02, 6. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Iespējams, daudziem šis scenārijs šķitīs pazīstams. Stāvi rindā ēdināšanas zonā kādā lielā pasākumā vai festivālā. Nopērc ūdens vai cita dzēriena pudeli, bet to iespējams dabūt tikai bez korķa. Tieši ar šādu pieredzi dalījies Arvis tērzēšanas platformā “X”, raisot plašu diskusiju.

“Izskaidrojiet man loģiku! Dziesmusvētku estrādes ēstuvēs nopirktajai ūdens vai kolas pudelei noraut korķi un dot bez tā. Uz lūgumu iedot pudelei korķi atbild “nedrīkst”. Mistika…” viņš raksta.

Daži par situāciju ironizē, smejoties, ka turpmāk uz masu pasākumiem jāiet ar savu korķīti kabatā. Daudzi norāda, ka pilna, aizkorķēta pudele var tikt izmantota kā metams priekšmets, kas spēj radīt nopietnus savainojumus. Ir atsauces uz konkrētiem gadījumiem koncertos, kur māksliniekiem esot mests ar pudelēm. Vēl kāds nepiekrīt šādai loģikai, salīdzinot to ar absurdiem risinājumiem, piemēram, lai mašīna neuzbrauktu gājējam, vajadzētu noņemt riepas.

Arī LA.LV saskārās ar identisku situāciju. Vieni no tirgotājiem atzina, ka tas šāda prakse tiek īstenota drošības apsvērumu dēļ. Pilna, aizskrūvēta pudele esot bīstama.

LA.LV Aptauja

Vai jums šis nosacījums sagādā neērtības?

  • Jā, nevaru izturēt
  • Mazliet
  • Nē, mani tādi sīkumi neuztrauc
  • Ne jā, ne nē
  • Neeju uz koncertiem
  • Nepērku koncertos dzērienus

