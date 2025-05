Jakrins brīdina: Savienojums starp centrālo staciju un lidostu ir vienkārši katastrofa Ieteikt







Rīgas domes vēlēšanu kandidāts no partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) Emīls Jakrins TV24 raidījumā “Rīga gatava?” asi kritizēja “Rail Baltica” projekta ieceri izbūvēt dzelzceļa savienojumu starp centrālo staciju un lidostu, uzsverot, ka šāds risinājums Rīgai var nest būtiskas problēmas.

“No mana skatpunkta projekta savienojums starp centrālo staciju un lidostu ir vienkārši katastrofa, nerunājot par to, ka tas maksā vairākus miljardus, bet cilvēki par to nerunā un droši vien arī nav īpaši par to domājuši,” raidījumā pauda Jakrins.

Viņš uzsvēra, ka būvniecības laikā, kā arī pēc projekta pabeigšanas, Pārdaugava kļūtu par praktiski necaurbraucamu teritoriju, jo satiksmes infrastruktūra netiktu atbilstoši pielāgota.

“Tajā brīdī, ja hipotētiski tas tomēr tiks būvēts, kaut arī es domāju, ka tas nenotiks, tad vārds “sastrēgums” iegūs jaunu nozīmi. Tāpēc ka Pārdaugava būs vienkārši nebraucama, Pārdaugavā paliks divi tilti – Ulmaņa gatves pārvads un Kalnciema tilts. (..) Tas, kas potenciāli tur notiktu, būtu vienkārši šausmas gan būvniecības laikā, gan arī, ja gadījumā, tomēr atrastos nauda to visu atjaunot,” brīdināja Jakrins.

Viņš arī norādīja, ka projekta izstrādē neesot paredzētas jaunas pārbrauktuves.

“Līdz ar to ir paredzēts tikai šķērsojumi virs vai zem, kas attiecīgi maksā simts miljonus. Kamēr tiktu būvēts Anniņmuižas pārvads, jau vien cik gadi paietu. Ja pat mēs atrastu iepriekš pieminētos daudzos miljardus, es domāju, ka piecus gadus Rīgas pilsētas kreisais Daugavas krasts būtu vienkārši necaurbraucams.”