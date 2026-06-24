Līgo svētku un Jāņu labumi - Rīgas Centrāltirgus

Jāņi “nāk” ar nokrišņiem – vietām gaidāms lietus 0

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LETA
9:06, 24. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Jāņu dienā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

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Jāņu dienas pirmajā pusē mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, taču dienas otrajā pusē debesis skaidrosies. Vienlaikus vietām, galvenokārt valsts austrumos, mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, savukārt gaiss iesils līdz +19…+23 grādiem, kamēr vietām Vidzemē gaisa temperatūra būs par dažiem grādiem zemāka.

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Dienas vidū, uzspīdot saulei, ultravioletais starojums sasniegs vidēji augstu līdz augstu līmeni.

Rīgā Jāņu diena sāksies ar samērā mākoņainu laiku, tāpat iespējams īslaicīgs lietus. Dienas gaitā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz +22…+24 grādiem.

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