Ne jau nedēļu! Ārsti atklāj, cik garam jābūt atvaļinājumam, lai tavs prāts un ķermenis atpūstos pa īstam 0
Īsas brīvdienas vai tikai dažu dienu “atpūtas pauze” ne vienmēr palīdz mūsu organismam pa īstam atgūties pēc smaga darba cēliena. Garīgās veselības un aroda medicīnas speciālisti arvien skaļāk uzsver kādu būtisku patiesību – lai notiktu pilnvērtīga sistēmas pārstartēšana, cilvēkam ir nepieciešama nevis vienkārši neliela pauze darbu dunā, bet gan pietiekami ilga, nepārtraukta atpūta.
Eiropas ārsti un miega medicīnas speciālisti ir izpētījuši, ka cilvēka organisms sāk normāli atjaunoties tikai četras dienas pēc tam, kad ir pilnībā beidzies ikdienas darba stress. Šajās pirmajās trīs vai četrās brīvajās dienās cilvēks galvenokārt tikai kompensē hronisko miega badu un uzkrāto nogurumu.
Tieši tāpēc daudzi no mums atvaļinājuma
Tikai aptuveni pēc nedēļas organisms beidzot sāk pāriet īstajā atjaunošanās fāzē – šajā brīdī strauji mazinās stresa līmenis, normalizējas miega kvalitāte, parādās jauna enerģija un dabiska vēlme pēc kādām aktivitātēm.
Tieši šī iemesla dēļ psihologi un
Tieši šāds formāts tiek uzskatīts par pašu optimālāko un efektīvāko punktu psihiskajai un fiziskajai restartēšanai.