Vairojam enerģiju nierēs.
Vairojam enerģiju nierēs.
Foto – Matīss Markovskis

Nieres cieš klusējot: 10 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs tās pasargāt no nopietnām slimībām 0

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LA.LV
19:06, 23. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Nieres ir vieni no svarīgākajiem orgāniem cilvēka organismā, taču par to veselību daudzi aizdomājas tikai tad, kad parādās nopietnas problēmas. Tieši nieres katru dienu attīra asinis no toksīniem, regulē šķidruma līdzsvaru organismā, palīdz kontrolēt asinsspiedienu un piedalās daudzu svarīgu hormonu veidošanā.

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Speciālisti brīdina, ka nieru slimības ilgstoši var noritēt gandrīz bez simptomiem. Cilvēks bieži nejūt sāpes vai izteiktu diskomfortu, kamēr bojājumi jau kļuvuši nopietni. Tieši tāpēc ārsti arvien biežāk uzsver profilakses nozīmi un ikdienas paradumu ietekmi uz nieru veselību.

Daudzi kaitīgi ieradumi nieres noslogo gadiem ilgi, pat nemanot. Taču labā ziņa ir tā, ka vairākus riskus iespējams samazināt ar pavisam vienkāršām dzīvesveida izmaiņām.

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