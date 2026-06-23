“Nesteidzies likt gaļu uz oglēm!” 7 padomi, lai Jāņu gaļa sanāktu sulīga, nevis pārcepta 0
Līgo un Jāņu svinības Latvijā nav iedomājamas bez grila tradīcijām. Neatkarīgi no tā, vai svētku maltīte tiek gatavota ģimenes lokā vai draugu kompānijā, grils bieži kļūst par vakara centrālo notikumu.
Lai izvairītos no biežākajām kļūdām un sasniegtu labāko rezultātu, “Wolt” sadarbībā ar grilēšanas ekspertu Juri Titovu apkopojuši būtiskākos praktiskos ieteikumus veiksmīgai svētku maltītei.
Grilēšana nav tas pats, kas BBQ vai kūpināšana
Pēc eksperta teiktā, šie jēdzieni bieži tiek lietoti kā sinonīmi, lai gan patiesībā tie ir trīs atšķirīgi gatavošanas veidi, kas atšķiras gan pēc temperatūras, gan gatavošanas principa.
“Grilēšana ir process, kur produktu gatavo virs karstām oglēm. Uz produktu iedarbojas liels karstums un infrasarkanais starojums, tāpēc gatavošana notiek augstā temperatūrā un salīdzinoši īsā laikā. Savukārt BBQ procesā produkts nesaskaras ar tiešu karstumu un uz to neiedarbojas infrasarkanais starojums – gatavošana notiek zemākā temperatūrā, parasti 100 līdz 150 grādos, un aizņem ievērojami ilgāku laiku. Vēl lēnāks process ir kūpināšana, kur temperatūra parasti ir ap 80 grādiem un gatavošana ilgst vēl ilgāk. Latvijā vispopulārākās ir tieši grilēšanas un kūpināšanas tradīcijas,” stāsta grilēšanas eksperts Juris Titovs.