Jānis Kažociņš: "Putinam vispār ļoti grūti iet"







Apkopojot aktuālos notikumus Ukrainā, Jānis Kažociņš – Nacionālās drošības padomes sekretārs, Valsts prezidenta padomnieks drošības jautājumos TV24 “Speciālizlaidumā” norādījis, ka “Putinam vispār ļoti grūti iet.”

“Mēs jau redzam, ka Ukrainas spēkiem vienā otrā pusē ir sekmīgi pretuzbrukumi un iemesls ir, ka Krievijas federācijas spēkiem ārkārtīgi trūkst kājinieki, un tāpēc viņi mēģina viņus sagrabināt no tālajiem austrumiem, no Somijas pierobežas un pat no Kaļiņingradas un, protams, Baltijas,” vērtē J.Kažociņš.

Tāpat arī viņš norāda, ka ievērojama daļa karavīru varētu nevēlēties pildīt pavēles un rezultāts tad ir neprognozējams.

“Atcerēsimies, ka viņiem visu laiku ir potēts, ka tā ir viena tauta, ka viņiem visiem ir jābūt kopā. Bet kā tas var būt, ka tā viena tauta tagad cīnās pati pret sevi? Visi taču nevar būt kaut kādi Otrā pasaules kara fašisti,” retoriski vaicā Nacionālās drošības padomes sekretārs.