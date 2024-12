Jānis Ļūmanis: Mēs uzņēmām kara bēgļus no Ukrainas, taču jau “otro reizi kāpām uz grābekļa”, jo nezinām, kā viņus integrēt Ieteikt







“No tiem iebraucējiem mēs nekur neizbēgsim, visticamāk, viņi būs. Mūsu iespēja ir izvērtēt, cik kvalitatīvus mēs varam viņus dabūt,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda labdarības fonda Ukrainai “Ļūmaņu ģimenes fonds” līdzdibinātājs Jānis Ļūmanis, diskutējot par imigrantiem Latvijā, tostarp kara bēgļiem no Ukrainas un viņu integrācijas jautājumiem.

“Mēs esam palaiduši kaut kādas iespējas garām, pirms vēl sākās karadarbība [Ukrainā]. Bija Baltkrievijas nemieri… Tad prāti muka prom! Mēs varējām viņus paņemt. Ko mēs tālāk ar to darām, kā sabiedrību integrējam…!? Skaidrs, ka iebraucēji mums te būs. Vienu brīdi mums te nebūs ne kas mājas būvē, ne ielas slauka. Tā tas vienmēr vēsturiski ir bijis jebkurā valstī. Jautājums ir – kā mēs spēsim te viņus integrēt? Ar to mums ir pamatīgas problēmas, sākot jau ar nepilsoņu pasēm – no tiem laikiem jau,” sacīja Ļūmanis TV24 raidījumā.

Labdarības fonda Ukrainai “Ļūmaņu ģimenes fonds” līdzdibinātājs norādīja, ka mēs Latvijā uzņēmām kara bēgļus no Ukrainas, taču jau “otro reizi kāpām uz grābeļa”, jo atkal nezinām, ko ar to darīt un kā viņus integrēt.

“Bija sajūta, ka tūlīt tas karš beigsies, pag, pasēdiet te malā, tūlīt atrisināsies… Tūlīt būs pagājuši trīs gadi, nekas nebeidzas. Un pat ja rīt karš beigtos, lielai daļai no viņiem, visticamāk, nav uz kurieni braukt atpakaļ, un viņi šeit paliks. Acīmredzot mums vajadzēja jau laicīgi dot viņiem kaut kādus skaidrus noteikumus,” uzskata Ļūmanis.

“Man ir pazīstami ukraiņi, kuri šeit ir gandrīz trīs gadus. No viņiem ir tādi, kas runā latviski, bet ir arī tādi, kas saprot, bet kautrējas runāt. Ir arī tādi, kas joprojām nav iemācījušies pateikt “Labdien!”. Viņi ir dažādi, arī viņiem vajag palīdzēt. Tomēr viņiem ir jāskaidro, ka šī ir Latvija,” sacīja labdarības fonda Ukrainai “Ļūmaņu ģimenes fonds” līdzdibinātājs Ļūmanis TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par imigrantiem Latvijā, tostarp par Ukrainas kara bēgļu integrācijas problēmām.