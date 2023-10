Jānis Slaidiņš: Līdz gada beigām vēlamies savākt līdzekļus un nogādāt Ukrainai 50 dronus Ieteikt







“Gribu atgādināt, ka ukraiņi to novērtē,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš demonstrē, ko ukraiņu karavīri atsūtījuši uz Latviju, un aicina skatītājus turpināt ziedot palīdzību Ukrainai.

“Viņi saprot, ka bez citu atbalsta, būtu ļoti grūti. Tā ir viņu pateicība ar vēlējumiem, pateikšanās Latvijai un latviešu tautai par sniegto atbalstu,” turot rokās ukraiņu dāvāto karogu ar pateicības vārdiem, saka Jānis Slaidiņš.

“Man pašlaik ir pieciem droniem, bet mans gribētos līdz gada beigām savākt līdzekļus un nogādāt vismaz 50 dronus Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Ja to pārvērš naudā, protams, tā ir diezgan liela nauda, tie ir apmēram 100 tūkstoši, bet tas ir tas devums, kas ir ļoti nepieciešams, tāpēc lūdzu latviešiem, Latvijas iedzīvotājiem iespēju robežās atbalstīt. Varbūt arī kādi uzņēmēji var kādu lielāku naudas summu atvēlēt. Ukraiņu to ļoti novērtē un tas ir mūsu devums šajā cīņā, lai Ukraina ātrāk padzītu vates galvas no savas zemes,” saka Slaidiņš.

TV24 un LA.lv aicina turpināt ziedot līdzekļus. Ziedot iespējams “Atbalsta biedrība” mājaslapā ŠEIT, kā arī zvanot pa tālruni 90006482 (maksa par zvanu 1.42 eiro).