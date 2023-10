“Tas būs mērkaķis ar granātu.” Slaidiņš par to, ka krieviem parādījušies “interesanti kaujinieki” Ieteikt







“Tas būs mērkaķis ar granātu – automāts un uz priekšu,” tā par Krievijas “Štorm Z” vienību karavīriem, kas šobrīd iziet apmācību poligonos pie Rostovas, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izteicās NBS majors Jānis Slaidiņš.

Paskatoties uz foto, ko viņi paši regulāri publicē sociālajos tīklos, Slaidiņš uzskata, ka nekādi dižie karotāji viņi nebūs. Viņš gan piebilst, ka jebkurā gadījumā nevajag arī viņus novērtēt par zemu.

Jau vēstīts, ka Krievijas armija tā dēvētās “Štorm Z” vienības, kas Ukrainā iesaistītas kaujās frontes vissarežģītākajos sektoros, izmanto kā soda bataljonus.

“Štorm Z” vienības pārsvarā tiek veidotas no bijušajiem ieslodzītajiem, taču uz tām tiek sūtītas arī militārpersonas, kas pieķertas lietojot alkoholu vai narkotikas, vai arī atsakās pildīt pavēles.

“Ja komandieri pieķer kādu, kas ož pēc alkohola, tas nekavējoties tiek nosūtīts uz “Štorm”,” žurnālistiem stāstījis kāds krievu karavīrs.

Saskaņā ar “Reuters” datiem katrā no šīm vienībām ir 100 līdz 150 cilvēku, taču ziņu par to, cik šādu vienību ir, pagaidām nav.

Šīm daļām, kas tieši pakļautas Krievijas Aizsardzības ministrijai, parasti ir vislielākie zaudējumi. Viens no žurnālistu sarunu biedriem, kurš devies karot no cietuma, pastāstījis, ka 2023. gada jūnija kaujās pie Bahmutas no viņa vienības, kas skaitās 237.pulka sastāvā, ierindā palikuši tikai 15 vīri, bet pārējie 120 krituši vai ievainoti.

“Trieciennieki ir tikai gaļa,” atzinis kāds virsnieks, kas pretēji komandiera pavēlei vairākiem “Štorm” karavīriem sniedzis medicīnisko palīdzību. Sarunā ar aģentūru viņš izteicies, ka nezina, kāpēc komandieris pavēlējis pamest ievainotos, taču, viņaprāt, tas liecina, ka “Štorm” kaujinieku vērtība pavēlniecības acīs ir zemāka nekā regulārās armijas vienību karavīriem.

Arī pētnieciskās žurnālistikas organizācija “Conflict Intelligence Team” norāda, ka Krievijas Aizsardzības ministrija “Štorm Z” vienības izmanto kā lielgabalu gaļu, sūtot tās uz bīstamākajiem frontes sektoriem.

“Reuters” šīs vienības pielīdzina Otrā pasaules kara laikā PSRS izmantotajiem soda bataljoniem, kas tika izveidoti, pamatojoties uz komunistu diktatora Josifa Staļina bēdīgi slavenās pavēles Nr. 227, kas plašāk pazīstama kā pavēle “Ne soli atpakaļ!”. Ar šo pavēli tika izveidoti ne tikai soda bataljoni, bet arī sprostvienības, kas šāva mugurā tiem, kuri nedevās uzbrukumā vai mēģināja atkāpties.

Sākotnēji karadarbībai Ukrainā ieslodzītos Krievijas cietumos vervēja vienīgi algotņu banda “Vagner”.

2022. gada rudenī kļuva zināms, ka arī Krievijas Aizsardzības ministrija sākusi vervēt ieslodzītos.

2023. gada februārī “Vagner” vadonis Jevgeņijs Prigožins paziņoja, ka pārtraucis ieslodzīto vervēšanu, un mediji ziņoja, ka tas esot saistīts ar Aizsardzības ministrijas lēmumu par vienību “Štorm Z” izveidi.