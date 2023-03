Slaidiņš par frontes līniju Kreminas-Bahmutas sektorā: “Krievi uzbrūk, uzbrūk, bet fronte kā stāv, tā stāv…” Ieteikt







“Krievi uzbrūk visā līnijā Svatova-Kremina. Atbalstam tiek piesaistīta aviācija, kājnieku uzbrukumi tiek atbalstīti ar kaujas tehniku. Tas liecina par to, ka zeme tur ir labi apžuvusi un var jau operēt ar tankiem,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, stāstot par aktuāliem notikumiem karadarbības frontē Ukrainā.

“Protams, arī artilērijas apšaude no abām pusēm ir diezgan pamatīga, neskatoties uz iespējamo munīcijas trūkumu. Varam ieskatīties vienā video [rāda raidījumā video – red.], kur ukraiņi 122 mm pašgājēju artilērijas sistēma darbā,” sacīja Slaidiņš.

Arī Kreminas-Bahmutas sektorā kaujas notiek “visā sektorā”, informēja NBS majors.

“Sākot joprojām ar cīņām pa mežu – nekas uz priekšu nevirzās. Krievi uzbrūk, uzbrūk, bet fronte kā stāv, tā stāv šajā sektorā. Nē, nevirzās ne uz vienu, ne otru pusi. Arī, kad ukraiņi uzbruka, viņi pa to mežu mīcījās! Viņi netika nekur. Tagad arī krievi netiek absolūti nekur. Vēl ir interesants video, ka ukraiņu bezpiloti dzenā krievu tanku [rāda video raidījumā – red.]…Tanks ir nosaukts par “Barkasu”. Beigu beigās viņam viss ir apnicis – ekipāža vienkārši pameta šo tanku, un viņi uzspridzināja beigās ar veiksmīgu trāpījumu. Tas tanks gan mēģināja kaut kur izmanervēt. Ar kājnieku granātām iznīcināt tanku ir praktiski neiespējami. Bet laikam beigās ekipāžai bija tik sarežģīti to visu izturēt, ka viņi vienkārši to tanku atstāja. Granāta jau nav domāta tanku iznīcināšanai,” tā TV24 raidījumā komentēja Slaidiņš.

Runājot par Bahmutu, Slaidiņš citēja Ukrainas Sauzemes spēku komandieri, ka to “turpina kausēt Krievijas un “Vagner” labākās vienības, līdz ar to tiek iegūts laiks”.

“Ukraiņi ir atjaunojuši uzspridzināto tiltu pār šo apgādes ceļu. Turklāt redzam, ka krievu spēki ir padzīti nedaudz prom uz ziemeļiem, un šis tilts ir ļoti svarīgs Ukrainas apgādei. Bildē redzam, kāda izskatās upe Bahmutovka [rāda foto – red.] – ar to ir skaidrs, kāpēc Krievijas spēki nespēj uzbrukt no austrumiem. Divi tilti ir uzspridzināti, upe ir pietiekami plata. Praktiski šķērsot viņu, nu, tas ir ļoti liels izaicinājums,” tā par aktuālo kardarbību frontē Bahmutā stāstīja Slaidiņš. Tāpēc Krievijas spēki cenšoties uzbrukt no ziemeļiem un dienvidiem.

“Bet izskatās, ka vakar [8.martā – red.] nebija tā labākā diena. Ukrainas bruņotie spēki turpina dzīt krievu desantniekus tālāk no ceļa H-32. Pašlaik izskatās, ka aizsardzība ir ļoti stabila. Un arī ukraiņu pavēlniecība pārmet NATO ģenerālsekretāram Jenam Stoltenbergam, ka viņš īsti nezina situāciju. Stoltenbergs pateica, ka Bahmuta būs jāaizstāv…Varbūt viņš zina kaut ko vairāk, nekā ukraiņi, bet maz ticams,” raidījumā sacīja NBS majors.

Ja runā par Bahmutu, tad tuvākajā laikā tas būs “kauju smaguma punkts”, tā zināja teikt Slaidiņš. “Par to liecina tas, ka krievi velk klāt mehanizētās vienības. Redzēsim, ko darīs šīs mehanizētās vienības? Noteikti virzieni būs tie paši, visticamāk, lai atkal spiestos uz H-32 un, protams, arī no ziemeļiem. Izaicinājums, protams, ir šī te upe. Tas deva Ukrainai saīsināt fronti, atdodot upes austrumu krastu, un pārvelkot vienības uz rietumu krastu, jo redzam, ka nav tik vienkārši tikt pāri,” skaidroja Slaidiņš.

Runājot par “Vagner” algotņu vienībām Bahmutas sektorā, Slaidiņš minēja, ka cietumnieki šajās vienības esot maz palikuši.

“Tie ir pieredzējuši kaujinieki ar Sīrijas, Āfrikas pieredzi [“Vagner” algotņu vienībās – red.], arī ar Ukrainas pieredzi. Protams, tas ir nopietns spēks, tāpēc tā ir Ukrainai iespēja aizlaist viņus jau uz Kobzona koncertu [Josifs Kobzons, mūziķis no Krievijas, kurš miris 2018.gadā – red.],” tā ironizēja Slaidiņš.

Runājot par Doneckas sektoru, Avdijivku Slaidiņš komentēja: “Šeit tomēr krievi pēdējo 24 stundu laikā [raidījums bija 9.martā – red.] ir sasnieguši atkal nelielus panākumus – pārsimts metrus ir pavirzījušies uz priekšu, un tuvojas Krasnohorivkai – apdzīvotai vietai. Krievijas spēki atsāk gandrīz frontāli uzbrukt Avdijivkai, un turpina spiesties uz Sivernes pusi, apdzīvotu vietu,” pastāstīja NBS majors.

Savukārt runājot par Marinkas-Vuhledoras sektoru, Slaidiņš komentēja, ka tur šobrīd ir “dubļu paradīze”, raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” rādot arī video.

“Jo šeit zeme būtiski atšķiras no tās, kas ir ziemeļos. Šī Ukrainas melnzeme vairāk uz šo galu – nu, viņa tik ātri nežūst! Redzam, ka ziemeļaustrumos tomēr situācija ir savādāka, pat buksē bruņutransportieris, kas būtībā ir visurgājējs. Tur kaujas tehnikai ir diezgan liels izaicinājums,” uzskata Slaidiņš. Kaujas par Marinku turpinās, nav gan informācijas, cik daudz tur ir panākumi krieviem vai ukraiņiem.

Zaporjižes sektorā, kā jau informēts, Atomelektrostacija (AES) ir palikusi bez elektroapgādes energo daļā. “Krievija turpina taustīt Ukrainas aizsardzību dienvidos no Orihivas, bet galvenais uzbrukuma grupējums vēl nav sācis kustēties, bet es pieļauju, ka ir saržģīti operēt ar kaujas tehniku dēļ dubļiem, kā mēs video redzējām,” sacīja NBS majors.

Hersonas frontē izmaiņu neesot joprojām, teica Slaidiņš. “Kaujas sadursmes notiek uz Dņepras salām, artilērijas apšaudes abpusēji spēcīgas,” zināja teikt Slaidiņš.

Savukārt Krimā ir zināms, ka pašlaik [9.martā – red.] jūrā ir divi kalibra nesēji. “Arī ukraiņiem ir grūti izsekot, cik tad to kuģu ir, viņi manervē nepātraukti! Un krievi turpina nocietināt Krimu – nākamo aizsardzības līniju. Izskatās, ka krievi veido dziļi ešelonētu aizsardzību, lai var atkāpties kauju gadījumā no pozīcijas uz pozīciju, lai var maksimāli ilgi noturēt šo pussalu,” tā TV24 raidījumā komentēja Slaidiņš.