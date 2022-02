Uzrunā pēc ievēlēšanas par valdošās partijas līderi Fumio Kišida solīja risināt Japānas “nacionālās krīzes”, tajā skaitā Covid-19, ekeonomikas lejupslīdi, demogrāfisko krīzi, kā arī gādāt par “brīvu un atvērtu Indijas un Klusā okeāna reģionu” kā pretsvaru Ķīnas pārmērīgajām prasībām. Foto: Isa Harsin/SIPA/ZUMAPRESS/SCANPIX

Japāna pievienojas Krievijas banku atslēgšanai no SWIFT Ieteikt







Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Japāna pievienojas ASV un Eiropas valstu jaunajām finanšu sankcijām Krievijai, kas paredz atslēgt vairākas Krievijas bankas no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT, svētdien paziņoja valsts premjerministrs Fumio Kisida.

Japāna arī iesaldēs Krievijas prezidenta Vladimira Putina un citu augstāko amatpersonu aktīvus, kā arī nosūtīs humāno palīdzību Ukrainai 100 miljonu dolāru apmērā, reportieriem pavēstīja Kisida.

“Krievijas iebrukums Ukrainā ir vienpusējs mēģinājums izmainīt “status quo” un šī rīcība satricina starptautiskās kārtības pamatus. Tas ir kliedzošs starptautisko tiesību pārkāpums un mēs stingri nosodām šo rīcību,” sacīja Kisida. “Japāna stāv līdzās ukraiņu tautai, kas smagi cīnās, lai aizsargātu savu suverenitāti un teritoriju, savu dzimteni un ģimenes.”

Kā ziņots, Rietumvalstis sestdienas vakarā vienojušās par jaunām finanšu sankcijām Krievijai, kas paredz atslēgt vairākas Krievijas bankas no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT un liegt Krievijas centrālajai bankai izmantot starptautisko finanšu sistēmu rubļa kursa atbalstīšanai.

Bankas, kuras tiks atslēgtas no SWIFT, ir “tās, kurām starptautiskā sabiedrība jau noteikusi sankcijas, kā arī nepieciešamības gadījumā citas institūcijas”, sacīts Vācijas valdības preses pārstāvja paziņojumā.

Pagaidām vēl nav publiskots to banku saraksts, kuras tiks atslēgtas no SWIFT. Pārējās Krievijas bankas varēs izmantot šo sistēmu, tādējādi būs iespējami Rietumvalstu un Krievijas uzņēmumu darījumi, tostarp Eiropas valstis varēs samaksāt par dabasgāzes piegādēm. Ziņu aģentūra AFP rakstīja, ka visu Krievijas banku neatslēgšana no SWIFT acīmredzot ir piekāpšanās Vācijai, kas no ES valstīm visilgāk iebilda pret šo pasākumu.