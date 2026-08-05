TV un radio personība Māris Grigalis dažādos laikos

VIDEO. Spānijas lidostā pēkšņi atskan Raimonda Paula mūzika! Pie klavierēm – Māris Grigalis 0

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kokteilis.lv
20:54, 5. augusts 2026
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TV un radio personība Māris Grigalis, baudot atpūtu saulainajā Spānijā, sociālajos tīklos dalījies ar muzikālu performanci no lidostas.

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Uz neilgu brīdi viņam izdevās Alikantes lidostas apmeklētājus iepazīstināt ar Maestro Raimonda Paula mūziku.

Savā sociālo mediju platformas “Instagram” profilā viņš publicējis video, kurā redzams kā vienā no lidostas zālēm ir izvietotas klavieres, pie kurām sēdies arī pats Māris, lai atrādītu savas virtuozās klavierspēles prasmes.

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Publikācijai pievienotajā aprakstā viņš atklāj: “Raimonda Paula melodija no kinofilmas “Teātris” tagad ir skanējusi arī Alikantes lidostā.”

Fonā redzami daži lidostas apmeklētāji, kas steidz savās gaitās un paralēli pievērš uzmanību TV personības klavierspēlei. Mūzikas fragmentu Grigalis noslēdz ar jestru akordu.

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