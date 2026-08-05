“Viņš ir tik ļoti silts un mīļš pret mani!” Kristīne Opolais atklāj, kas viņu saista ar 85 gadus veco Plasido Domingo 0
Operdziedātāja Kristīne Opolais joprojām dzīvo īpašajās sajūtās pēc koncerta Dzintaru koncertzālē, kur uz vienas skatuves muzicēja kopā ar pasaulslaveno spāņu operdziedātāju Plasido Domingo un amerikāņu tenoru Maiklu Fabjāno. Kā Opolais atklāj žurnālam “Privātā Dzīve”, ar šo vērienīgo notikumu viņas ieceres nebūt nebeidzas – līdzīgus koncertus Latvijā viņa vēlētos rīkot arī turpmāk.
“Jūtos tik laimīga, pilnīgi noreibusi no šīs atmosfēras. Ir burvīgi sajust tik brīnišķīgu pēcgaršu. Jāatzīst – bieži tas nenotiek,” nākamajā rītā pēc koncerta žurnālam “Privātā Dzīve” atzina Opolais.
Operdziedātājai ir vēl kāda iecere – vakarus, kuros Latvijā uz vienas skatuves satiekas viņa un īpaši aicināti mākslinieki, padarīt par tradīciju.
“Vēlos, lai šis koncerts būtu jaunas tradīcijas aizsākums, kur es savos galā koncertos aicinātu īpašus viesus, draugus un kolēģus. Tieši mājās gribu dalīties ar mūziku, kas man ir vistuvākā, ar programmu, kurā katrs saklausītu to, kas viņam patīk, un visiem būtu gandarījums pēc skaisti pavadīta vakara,” saka Opolais.
Īpašu nozīmi šim koncertam piešķīra arī fakts, ka Domingo savas ilgās un spožās karjeras laikā bija uzstājies daudzviet pasaulē, taču Latvijā līdz šim nebija dziedājis.
Abus māksliniekus gan nesaista tikai šis viens koncerts. Iepriekš viņi kopā kāpuši uz skatuves arī Kijivā un Hanojā. Savukārt, vaicāta par attiecībām, kas viņai izveidojušās ar 85 gadus veco operdziedātāju, Opolais neslēpj siltās jūtas pret savu kolēģi.
Ideja par vērienīgo koncertu Latvijā Opolais bijusi jau pirms iepazīšanās ar producentu Jevgeņiju Vintūru-Irverstagu. Pēc abu iepazīšanās viņš uzņēmies pasākuma organizēšanu.
“Domāju, mums izdevās vērienīgs un vēsturisks pasākums. Tūlīt sākšu gatavoties savam koncertam, kas oktobrī notiks Ventspilī. Novembrī būs koncerts Mehiko hallē, kur savu karjeru sāka Marija Kallasa. Līdz septembrim vēl atpūtīšos un tad došos uz ASV, kur strādāšu ar savu vokālo pedagogu,” tuvākos plānus žurnālistiem atklāj Kristīne.
Līdz rudenim māksliniece gan vēl iecerējusi atvilkt elpu. Opolais atklājusi arī savu recepti, kā vislabāk izrauties no ikdienas un patiesi atpūsties.
“Labākais veids, kā atpūsties, ir aizbraukt prom no mājām un apmeklēt kolēģu koncertus,” saka operdziedātāja.
Paliekot mājās, pilnīga atpūta diez vai izdotos, jo uzmanību prasa arī ģimene.
“Mājās tā atpūsties neizdosies, jo te man ir tīņu vecuma meita Adriana Anna. Jādomā, kā līdz augusta vidum viņu izklaidēt, jo tad viņai sāksies mācības starptautiskajā skolā,” stāsta Opolais.
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