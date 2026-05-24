Šajās vietās gurķus stādīt nedrīkst! Dārzkopji brīdina par kļūdām, kas var iznīcināt ražu
Lai arī gurķi tiek uzskatīti par vienu no vieglāk audzējamajiem dārzeņiem, pieredzējuši dārzkopji brīdina, ka nepareizi izvēlēta vieta var ļoti būtiski ietekmēt ražu. Dažkārt augi slikti aug, sāk slimot vai gandrīz neveido augļus tikai tāpēc, ka iestādīti nepiemērotā vietā.
Speciālisti skaidro, ka gurķiem nepieciešams daudz saules, pietiekami daudz vietas un kvalitatīva augsne. Ja kāds no šiem nosacījumiem netiek ievērots, raža var būt ļoti vāja.
Viena no sliktākajām izvēlēm gurķu stādīšanai ir ēnainas vietas. Gurķiem nepieciešamas vismaz sešas līdz astoņas stundas saules dienā. Ja tie aug pie augstiem kokiem, žogiem vai ēkām, augiem sāk trūkt gaismas. Rezultātā gurķi aug lēnāk, veido mazāk ziedu un raža kļūst daudz nabadzīgāka.
Saules trūkums ietekmē arī pašu augļu kvalitāti. Gurķi var izaugt mazāki, deformēti vai zaudēt savu garšu. Turklāt ēnainās vietās ilgāk saglabājas mitrums, kas veicina dažādu slimību un kaitēkļu izplatīšanos.
Dārzkopji iesaka izvairīties arī no vietām, kur iepriekš bijis daudz kaitēkļu. Gurķi īpaši cieš no laputīm, baltblusiņām un gurķu vabolēm. Speciālisti skaidro, ka šie kaitēkļi ne tikai bojā augus, bet arī pārnēsā bīstamas slimības.
Īpaši bīstama ir bakteriālā vīte, ko var pārnēsāt gurķu vaboles. Pēc inficēšanās slimība spēj saglabāties augsnē vairākus gadus. Tieši tāpēc eksperti iesaka regulāri mainīt gurķu stādīšanas vietu un nestādīt tos vienā un tajā pašā dobē katru gadu.
Vēl viena izplatīta kļūda ir pārāk mazas dobes vai konteineri. Gurķu stīgas var izaugt ļoti garas, tāpēc augiem nepieciešams daudz vietas. Ja vietas ir par maz, augi sāk konkurēt savā starpā par ūdeni un barības vielām.
Pārāk cieši sastādīti gurķi arī daudz sliktāk ventilējas. Mitrums starp lapām saglabājas ilgāk, kas rada ideālus apstākļus sēnīšu slimībām. Tāpēc speciālisti iesaka starp stādiem atstāt pietiekamu attālumu un izmantot režģus vai balstus, lai augi augtu uz augšu.
Ne mazāk svarīga ir arī augsnes kvalitāte. Gurķi vislabāk aug barības vielām bagātā un labi drenētā augsnē. Ja zeme ir smaga, nabadzīga vai ilgstoši slapja, augi sāk slimot.
Speciālisti uzsver, ka gurķiem ļoti nepatīk vietas, kur pēc lietus vai laistīšanas ilgi stāv ūdens. Liekais mitrums ātri izraisa sakņu puvi un dažādas sēnīšu slimības. Šādās vietās augi kļūst vāji un raža ievērojami samazinās.
Dārzkopji arī iesaka gurķus nestādīt blakus ķirbjiem, kabačiem vai melonēm. Lai arī šie augi pieder vienai dzimtai, tie savā starpā ļoti konkurē par barības vielām un ūdeni. Turklāt tiem ir kopīgi kaitēkļi un slimības, kas var ļoti ātri izplatīties pa visu dārzu.
Par sliktu izvēli tiek uzskatītas arī ļoti vējainas vietas. Spēcīgs vējš bojā lielās gurķu lapas, ātri izžāvē augsni un rada augiem papildu stresu. Īpaši bīstami tas ir gurķiem, kuri aug uz režģiem vai balstiem, jo stiprā vējā stīgas un konstrukcijas var tikt bojātas.
Speciālisti uzsver, ka gurķi nav īpaši kaprīzi augi, tomēr tiem nepieciešami pareizi apstākļi. Ja tiek izvēlēta saulaina, silta un no vēja pasargāta vieta ar kvalitatīvu augsni, raža parasti ir daudz bagātīgāka un augi slimo ievērojami retāk.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.