Mežaparka estrādē rīt Kalvina Herisa koncerts: vai skatuve šoreiz gatava? 0
Mežaparka Lielajā estrādē uzbūvēta skatuve gaidāmajam elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertam, kas notiks ceturtdien, aģentūrai LETA apstiprināja koncertaģentūras “FBI” pārstāvis Toms Samsons.
Heriss kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem 21. gadsimta elektroniskās deju mūzikas veidotājiem. Viņa mūzika straumēta vairāk nekā 56 miljonus reižu. Heriss saņēmis 14 “MTV VMA” nominācijas un divas uzvaras, piecas “Grammy” nominācijas un “Grammy” balvu labākajā video kategorijā “We Found Love”.
Ieeja Mežaparka Lielajā estrādē sāksies plkst. 17. Plānots, ka plkst. 17.30 uzstāsies dīdžejs un radio personība Maija Rozīte, plkst. 19.20 – igauņu dīdžejs un ierakstu producents “Syn Cole”, plkst. 20.30 – amerikāņu house mūzikas producents “MK”, bet plkst. 22 uz skatuves kāps Heriss.
Jau rakstīts, ka 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē bija paredzēts amerikāņu repera “Pitbull” koncerts, par kura atcelšanu pasākuma rīkotāji paziņoja dienu iepriekš – 28. jūlija vakarā.
Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Pasākuma rīkotāji skaidroja, ka par precīzākām detaļām un atbildību joprojām esot daudz neatbildētu jautājumu. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Uz nenotikušo “Pitbull” koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāta iespēja apmeklēt Herisa koncertu, vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu.