“Tev pārbrauks ar tanku pāri!” Kaspars Zāle Dailes teātra skandāla laikā saņēmis draudus 0
Lai gan kopš skaļā konflikta ar Dailes teātri pagājuši vairāki gadi, aktieris Kaspars Zāle atzīst, ka atgriezties uz teātra skatuves viņam šobrīd būtu grūti. Sarunā ar 1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” viņš neslēpj – tiesvedība un notikumi pēc tās būtiski mainījuši viņa skatījumu uz darbu teātrī.
Runājot par sabiedrības reakciju uz konfliktu, Kaspars Zāle atklāj, ka komentārus internetā praktiski nelasa. Viņaprāt, daļa no tiem nāk no anonīmiem profiliem, un bieži vien tie vairāk pasaka par pašu komentētāju nekā par cilvēku, kuru tie skar.
Aktieris stāsta, ka karjeras sākumā kritiku uztvēris daudz personiskāk, taču ar laiku sapratis – nav iespējams izpatikt visiem, tāpēc citu viedokļus cenšas nelaist sev pārāk tuvu.
Konflikts bijis nopietns pārbaudījums. Zāle uzsver, ka vēlējies aizstāvēt to, kas viņam šķitis netaisnīgi, taču tiesvedības laikā piedzīvojis arī psiholoģisku spiedienu un draudus par to, ka pēc šī konflikta viņa karjera teātrī varētu būt beigusies.
“Man arī tā pateica – ar tevi nekad neviens nestrādās. Tev pārbrauks ar tanku pāri. Man draudēja. Tas bija bailīgs periods, kad bija tiesas process, tā arī bija,” atklāj Zāle.
Tagad viņš atzīst, ka štata darbs teātrī viņu vairs nesaista. “Man ir grūti iztēloties tagad atgriezties teātrī. Tā ir štata sistēma – tu paraksti līgumu un tava karjera lielā mērā ir atkarīga no teātra vadības. Man kā radošam cilvēkam tas absolūti nesaista. Man ļoti patīk šis freelance statuss,” saka aktieris.
Lai gan teorētiski vilinošs lomu piedāvājums varētu likt aizdomāties, viņš atzīst, ka šobrīd daudz tuvāka šķiet neatkarīga darbošanās, kur pašam ir lielāka brīvība pieņemt lēmumus par savu profesionālo ceļu.