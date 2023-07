Īlons Masks vakar paziņoja, ka tiek ieviesti tvītu skaita ierobežojumi, ko lietotājs var lasīt dienā.

Savā vakardienas vvītā izpilddirektors Masks norādījis, ka nepārbaudītie konti var nolasīt līdz 600 ziņām dienā. Tikmēr pārbaudītajos kontos uz laiku ir ierobežots līdz 6000 ziņu lasīšanai dienā.

Vienlaikus viņš arī norādījis, ka mēs visi esam kļuvuši pārāk atkarīgi no “Twitter”, tāpēc vajagot “iet arī ārpusē”. Šo viņš darot kā labu darbu pasaules labā.

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day – Unverified accounts to 600 posts/day – New unverified accounts to 300/day

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

The reason I set a “View Limit” is because we are all Twitter addicts and need to go outside.

I’m doing a good deed for the world here.

Also, that’s another view you just used.

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 1, 2023