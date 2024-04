Sestdien, 27.aprīlī, Latvijā gaidāms pārsvarā saulains laiks, prognozē sinoptiķi. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, no lielākajiem gubu mākoņiem vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Agrā rītā dažviet gaidāma migla, minimālā gaisa temperatūra saullēktā būs -2..+3 grādi.

Dienas gaitā, vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem un dienvidiem, gaiss iesils līdz +13..+16 grādiem, daļā piekrastes maksimālā temperatūra būs aptuveni +10 grādi.

Turpmākajās dienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties, svētdien vietām sasniedzot +20 grādus un nākamnedēļ brīžiem pakāpjoties vēl nedaudz augstāk. Vietām īslaicīgi līs.

Ceturtdien gaidāms lietus, valsts austrumu daļā līdz 15 mm. Piektdien-sestdien jauns ciklons no Ukrainas virzīsies uz ziemeļiem, bet ar to saistītie nokrišņi varētu palikt austrumos no Latvijas. Līdz nedēļas beigām turpināsies ūdens līmeņa kāpums Daugavā. https://t.co/4PXq139jph pic.twitter.com/AAV5B4UOHB

— Jānis Trallis (@meteozinas) April 24, 2024