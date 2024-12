Publicitātes foto

“Xiaomi” ir papildinājis savu rokas putekļsūcēju sortimentu ar diviem jaudīgiem modeļiem: „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max”. Tiem abiem ir liela jauda, tie ir universāli, slota labi apgaismo grīdu, ir daudzi citi noderīgi piederumi.

Divas svarīgas īpašības, divas atšķirīgas koncepcijas

Rokas putekļsūcēji, kurus reizēm sauc arī par putekļsūcējiem slotām vai bezvadu putekļsūcējiem, ir pieejami ļoti lielā izvēlē – nav grūti apmaldīties ne tikai starp modeļiem, bet arī starp konstrukcijas koncepcijām. Šādi putekļsūcēji ir ļoti populāri, jo tie ir ātrās reaģēšanas spēki. Lai arī jūsu mājās darbojas putekļsūcējs robots, vienmēr ir situācijas, kad noder rokas putekļsūcējs (ja pēkšņi jāiztīra neliels laukums, jāizsūc dīvāns, klubkrēsli, zem zemām mēbelēm, kur robots nelien, šauras nišas, plaukti utt.). Tāpēc ļoti bieži cilvēki iegādājas gan putekļsūcēju robotu, kas regulāri centīgi sūc un mazgā grīdu, gan rokas putekļsūcēju, kas vienmēr ir pieslēgts pie lādētāja, stāv kādā stūrī kā sargs un gaida, kad būs vajadzīgs.

Esmu izmēģinājis gana daudz rokas putekļsūcēju, un man jāsaka, ka tiem ir divas svarīgākās īpašības:

sūkšanas jauda (ne tik daudz paskāli vai vati tehnisko datu aprakstā, cik reālā spēja sūkt);

universālums (dažādi piederumi, kas paplašina putekļsūcēju izmantošanas iespējas).

Svarīgs, protams, ir akumulatora tilpums, jo no tā atkarīgs putekļsūcēja darbības laiks, t.i., cik daudz var padarīt vienā reizē, savākto putekļu tvertnes tilpums.

Ļoti svarīgs izvēles akcents, kas nosaka universālumu – putekļsūcēja konstrukcijas koncepcija, no kuras atkarīgs, vai putekļsūcējs ir nostādāms uz grīdas vai pakarināms pie turētāja, kas piestiprināts pie sienas. Uz grīdas nostādāmie bezvadu rokas putekļsūcēji ir ērti divos aspektos: ir viegli atrast vietu, kur tos nolikt, tīrīšanas laikā var apstāties un atstāt putekļsūcēju stāvus istabas vidū, turklāt tiem ir cits masas līdzsvars, tāpēc tīrot rokai ir mazāka slodze (šiem putekļsūcējiem mehānismi un putekļu tvertnes ir masīvā roktura apakšējā daļā). Otra koncepcija (tās pārstāvji ir šajā rakstā aprakstītie „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” putekļsūcēji) – rokas putekļsūcēji ar kātu, kam sūkšanas mehānismi un putekļu tvertne ir roktura augšējā daļā. Šāda konstrukcijas padara putekļsūcēju universālāku, elastīgāku, praktiski tie ir modeļi „divi vienā”, kas ietvert uz grīdas nostādāmu un kompaktu rokas putekļsūcēju. To lielā priekšrocība – iespēja bez pūlēm sūkt putekļus visos līmeņos, grūti sasniedzamās vietās (no griestiem, sienām, plauktiem u.tml.), automašīnās. Šī koncepcija ir ievērojami universālāka. Trūkumi: putekļsūcēji parasti tiek stiprināti pie turētāja sienā, tāpēc jebkurā vietā to neatstāsi, rokai ir lielāka slodze.

Sūkšanas jauda, piederumi un citas īpašības

Putekļsūcējiem „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” ir liela sūkšanas jauda, kas šo putekļsūcēju aprakstā norādīta gada vatos (AW) un paskālos (Pa). Gaisa vati rāda centrālā sūkņa sūkšanas jaudu, kas aprēķināta kā attiecība starp gaisa plūsmu un vakuumu. Paskāli parasti raksturo maksimālo putekļsūcēja radīto vakuumu, ko var sasniegt tikai ideālos apstākļos, tāpēc gaisa vati ir praktiskāka mērvienība, kas reālāk raksturo situāciju. Ja ražotājs dod abas mērvienības, ir vieglāk salīdzināt, ko putekļsūcējs spēj patiesībā.

Ap 200 eiro vērtā rokas putekļsūcēja „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” sūkšanas jauda – 150 AW (maksimālā sūkšanas jauda 25 000 Pa). Tam ir ietilpīga 0,6 l putekļu savākšanas tvertne un ekonomisks 3 000 mAh akumulators. Komplektā ir rotējoša lielā birste, kas apgaismo grīdu, uzgalis spraugām, uzgalis ar slotiņu (putekļiem nosūkšanai no sarežģītām virsmām), ļoti ātri rotējoša mazā birstīte mīkstajām mēbelēm. Šī putekļsūcēja korpuss ir baltā krāsā.

Ap 300 eiro vērtā rokas putekļsūcēja „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” sūkšanas jauda – 180 AW (maksimālā sūkšanas jauda 25 000 Pa). Šis ir jaudīgākais „Xiaomi” putekļsūcējs.

Tam ir ietilpīga 0,6 l putekļu savākšanas tvertne un ekonomisks 3 000 mAh akumulators. Komplektā ir rotējoša lielā elektriskā birste, kas apgaismo grīdu, uzgalis spraugām, uzgalis ar slotiņu putekļu nosūkšanai no sarežģītām virsmām, ļoti ātri rotējoša mazā elektriskā birstīte mīkstajām mēbelēm, uzgalis mājdzīvnieku spalvu sukāšanai, lokana šļūtene, kas palīdz sasniegt grūtāk sasniedzamas vai augstākas vietas. Šī putekļsūcēja korpuss ir pelēks un grafīta krāsā, turklāt tam ir ekrāns, uz kura redzams akumulatora uzlādes līmenis, izvēlētais sūkšanas režīms.

Tātad „Max” versija ir jaudīgāka un „bagātāka” ar piederumiem.

Abus putekļsūcējus var piekarināt pie turētāja, kas stiprināms pie sienas, (ir komplektā) – tajā ir paredzēta vieta arī putekļsūcēja piederumiem.

Tālāk izveidoju tabulu, lai varētu izvērtēt atšķirības starp putekļsūcējiem „G20” un „G20 Max”:

Kā darbojas „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max”?

Ikdienas lietošanas laikā „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” sevi parādīja labi. LED gaismiņu rinda, kas apgaismo grīdu, ir ļoti praktiska, moderna putekļsūcēja pazīme un palīdz, kad jāsūc tumšākās vietās (zem mēbelēm u.tml.). Labi izsūc paklājus, arī biezus. Lielā ātrumā (1 500 apgr./min.) rotējošā mazā elektriskā birstīte no tīra izskata dīvāna savāca tik daudz putekļu, ka kļūst skaidrs, ka mīksto mēbeļu tīrīšana jāveic krietni biežāk, jo tās ir putekļu krātuve. Abu putekļsūcēju akumulatora tilpuma pietiek pietiekami lielu platību iztīrīšanai – rūpīgi sūcot dažādos režīmos, var iztīrīt ap 100 m2 laukumu.

Vispirms izmēģināju, cik ilgi pilnībā uzlādēts putekļsūcējs var darboties minimālā režīmā: mocīju to tik ilgi, līdz putekļsūcējs izslēdzās. Putekļsūcēja darbības ilgums šajā režīmā ir atkarīgs no izvēlētā piederuma, jo rotējošās elektriskās birstes arī patērē enerģiju: ar rotējošo galveno grīdas tīrīšanas birsti putekļsūcējs izlādējās pēc 45 min., ar mazo lielā ātrumā rotējošo birstīti tas izlādējās pēc 50 min., bet ar citiem piederumiem putekļsūcējs darbojās stundu. Praktiski tā, kā norādīts aprakstā.

Bez minimālā enerģijas taupīšanas darba režīma ir vēl divi: standarta, kurā abi putekļsūcēji darbojas apmēram 25 minūtes; maksimālais režīms, kurā akumulators iztērējas daudz ātrāk – „G20” darbojas ap 7 minūtes (aprakstā norādīts īsāks laiks – 5 min.), bet jaudīgākais „G20 Max” – tik, cik norādīts aprakstā – 5 min. Maksimālais režīms parasti tiek izmantots īsu brīdi, sarežģītu vietu tīrīšanai, kad vajadzīga maksimāla sūkšanas jauda. Abu putekļsūcēju tukšās baterijas var uzlādēt 2 stundu un 30 minūšu laikā.

Jāatzīmē, ka „Xiaomi” ideja palielināt sūkšanas jaudu, ir attaisnojusies: putekļsūcēji „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” labi tiek galā ar dažādu virsmu tīrīšanu, turklāt par spīti lielajai dzinēja jaudai, akumulatora pietiek lielas platības iztīrīšanai. Reālā sūkšanas jauda, kas bieži neapmierina jaunu putekļsūcēju pircējus, šajā gadījumā ir pelnījusi uzslavu.

„Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” putekļu atdalīšana

Rokas putekļsūcējiem „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” ir efektīva filtrēšanas sistēma: 5 pakāpju precīzās filtrēšanas sistēmas efektivitāte sasniedz 99,9 %, filtri efektīvi aiztur pat 0,3 μm izmēra daļiņas, tāpēc putekļsūcēji izvada tīru gaisu. Divpadsmit konusveida sekciju putekļu atdalīšanas tehnoloģija rada lielu ekscentrisku spēku, tāpēc jebkuri putekļi ļoti ātri atdalās no gaisa, filtrs neaizsērē, tas nodrošina pastāvīgu sūkšanas jaudu. Jums patiks lielās 0,6 l putekļu tvertnes konstrukcija – tā atverama ar vienu pogas spiedienu, viegli iztukšojama un tikpat viegli izmazgājama – vienkārši, bet ļoti ērti risinājumi.

Vērtējums

Liela jauda un pietiekami neliela cena. Labi sasūc putekļus. Augsts universāluma līmenis (īpaši „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” modelim, kas spēj visu, ko no putekļu sūcēja varētu prasīt – par sukāt mājdzīvnieku kažoku). Izturīga konstrukcija. Neliels (3,7 kg) svars – mazāk nogurdina. Savāc mājdzīvnieku no paklājiem, zirnekļu tīklus no griestiem, zem gultas apgaismo un parāda visu, kas tur aizkritis, izsūc automašīnas salonu, mīkstās mēbeles, šauras spraugas. Ja vajadzīga jauda un universālums, turklāt nevēlaties par to maksāt dārgi, „Xiaomi Vacuum Cleaner G20” un „Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max” ir laba izvēle.

