Jaunietis Cēsīs bez tiesībām mēģina no policistiem noslēpt burku ar marihuānu







Pieķerts pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, Cēsīs kāds autovadītājs mēģinājis no policistiem paslēpt burku ar marihuānu.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne, veicot ikdienas patrulēšanu Cēsīs, policija Valmieras ielā apturēja “VW Passat”. Pārbaudot vadītāju, tika konstatēts, ka viņš ir bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Jaunietis skaidroja, ka transportlīdzekli sev uzdāvinājis 18.dzimšanas dienā. Automašīnā atradās vēl četras personas.

Turpinot pārbaudi, vadītājs mēģināja atbrīvoties no stikla burkas, kas atradās automašīnas salonā, to izmetot no automašīnas. Taču, veicot notikuma vietas apskati, stikla burka tika atrasta. Tajā atradās zaļganbrūnas krāsas augu valsts izcelsmes viela.

Vadītājs norādīja, ka tā ir narkotiskā viela – marihuāna, un mēģinājis atbrīvoties no pierādījumiem, lai izvairītos no atbildības par narkotisko vielu pārvadāšanu un glabāšanu, informē Vaskāne.

Policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu, un tiek veikta izmeklēšana, lai noteiktu vielas izcelsmi un raksturu. Valsts policija turpina uzraudzīt sabiedrisko kārtību un aicina iedzīvotājus ziņot par jebkādām aizdomīgām darbībām vai pārkāpumiem, kas var apdraudēt sabiedrības vai ceļu satiksmes drošību.