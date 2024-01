Skaidrojam. Kāpēc Izraēlā dzīvojošos arābus sauc par palestīniešiem, bet ebrejus nē? Ieteikt







Izraēlas valsts atrodas Palestīnas teritorijā. Tad kāpēc Izraēlā dzīvojošos arābus sauc par palestīniešiem, bet ebrejus ne – loģika prasītu arī šos ebrejus saukt par palestīniešiem? Šādu jautājumu kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs uzdeva Iļjam Ļenskim, muzeja “Ebreji Latvijā” direktoram.

Viņš to novērtēja kā brīnišķīgu un aktuālu jautājumu.

“Patiesībā līdz aptuveni piecdesmitajiem gadiem par palestīniešiem galvenokārt sauca Palestīnas ebrejus, bet arābus attiecīgi sauca par Palestīnas arābiem līdzīgi kā, runājot par Ēģiptes arābiem,” norāda Ļenskis.

Bet piecdesmitajos gados, kad nodibinājās Izraēlas valsts, bet atlikusī Palestīnas teritorija tika daļēji okupēta no Jordānijas un Ēģiptes puses, tad sāka veidoties Palestīnas arābu identitāte, kas bija nošķirta, gan no Jordānijas, gan no Ēģiptes, gan Sīrijas arābiem, skaidro speciālists.

“Attiecīgi tad šie arābi sāka sevi dēvēt par Palestīnas arābiem. Protams, var spriest par to, kāda loma šeit bija padomju savienībai “tautas būvēšanas” procesā, bet tikai šajā laikā Palestīnas arābi sāka sevi šādi identificēt,” norāda Ļenskis.