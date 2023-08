Pēc 80 gadiem sieviete atgūst grāmatu, kas piederējusi viņas holokausta laikā Aušvicā bojā gājušajam brālim

Kāda 99 gadus veca sieviete ir atguvusi grāmatu, kas piederēja viņas jaunākajam brālim, kurš bija viens no tiem 565 000 Ungārijas ebrejiem, kuri Otrā pasaules kara laikā gāja bojā holokaustā, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Tas ir neticams stāsts. Pēc astoņdesmit gadiem grāmata, kas piederējusi holokaustā nogalinātam 13 gadus vecam zēnam, un ir uzskatāma par vienīgo taustāmo pierādījumu viņa eksistencei, ir atgriezusies pie viņa radiniekiem Apvienotajā Karalistē.

Bela Englemans (Bela Engleman), bija viens no aptuveni 565 000 Ungārijas ebrejiem, kurus 1944. gadā noslepkavoja holokaustā. Viņš bija ierakstījis savu vārdu skolas grāmatā. Zīmīgi, ka šī grāmata ir tomēr saglabājusies līdz mūsdienām, un galu galā nonākusi pie kāda Ungārijas antīko grāmatu tirgotāja. Viņa ģimenes locekļi devās uz Ungāriju, lai saņemtu šo grāmatu.

Ņina Formane (Nina Formann), kura ir zēna Bela brāļameita, lasot viņa vārdu ebreju valodā uz grāmatas iekšējā vāka izplūda asarās. “Šis ieraksts ir vienīgā liecība tam, ka viņš jebkad ir dzīvojis, mums nav ne dzimšanas apliecības, ne fotogrāfijas. Nekas, tikai šis,” viņa sacīja “Euronews”.

Tas ir aizkustinošs stāsts, kas aizsākās pirms trim gadiem, kad Bela Engelmana vecākā māsa Lilija, kura izdzīvoja holokaustā, ar sava mazmazdēla Dova Formena (Dov Formann) palīdzību sāka pētīt savu pagātni.

Tieši viņa veiktais ieraksts “Twitter” vietnē noveda pie tā, ka Zoom vietnē izdevās sakontaktēties ar amerikāņu karavīra bērniem, kas atbrīvoja Liliju no Aušvicas (Auschwitz) koncentrācijas nometnes 1945.gadā. “Šī aizkustinošā tikšanās izraisīja izrāvienu – kāds mūs redzēja pa televizoru, gribējis uzzināt ko vairāk par mūsu stāstu, un tad kādā brīdī sapratis, ka viņu tēva – antīko grāmatu kolekcionāra – kolekcijā patiesībā varētu būt arī kādas Lilijas ģimenei piederējušas grāmatas,” sacīja Dovs.

Maz ticams, ka šī grāmata jebkad būtu atrasta bez publicitātes visā pasaulē. Lilijas dzimtajā pilsētā Bonihad (Bonyhad), Ungārijā ir palicis tikai viens ebrejs – kādreiz tik dinamisko kopienu pilnībā iznīcināja nacisti.

Stāsta panākumi arī aizveda Dovu uz Ungāriju, lai atjaunotu saikni ar savas ģimenes pagātni. “Es domāju, ka, ja jūs man būtu šo stāstu stāstījuši pirms tas patiešām notika, es droši vien būtu pavīpsnājis un jums neticētu,” viņš teica. Sēžot atpūtas telpā kopā ar Žoltu Braueru (Zsolt Brauerun) un viņa sievu Ēriku, Ņina un Dovs teica, ka ir pārsteigti, ka atrodas šeit, lai saņemtu šo grāmatu. “Tas ir brīnums, ka šī grāmata izdzīvoja,” tā Žolts viņiem teica. “Un mēs esam priecīgi to nodot Lilijai.”

Atgriežoties Londonā, senā grāmata tika nogādāta Lilijai, kurai tagad ir 99 gadi, un viņa atgūstas slimnīcā pēc gūžas operācijas. “Iespēja sniegt viņai šo taustāmo saikni ar brāļa eksistenci bija ļoti īpaša,” sacīja viņas mazdēls. Dovs, kuram ir Lilijas vecākā brāļa un jaunāko māsu ģimenes fotogrāfijas, tagad vēlētos atrast Bela Engelmana fotoattēlu, ko pievienot savai kolekcijai.

Lost for 80 years, now – a bible belonging to a 13 year old boy, murdered at Auschwitz, has become the only tangible link to his existence. @DovForman meets the Hungarian antique book dealer who found it, and brings the book back to London, to Bela’s older sister Lily. 🇭🇺✈️🇬🇧 pic.twitter.com/RcW9PQxB8u

— Luke Hanrahan (@LukeHanrahan) July 31, 2023