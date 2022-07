Jēkabs Straume caur pirkstiem skatījies uz politiķu naudas lietām, norāda Lapsa Ieteikt







Publicists un Pietiek.com vadītājs Lato Lapsa TV24 raidījumā “Preses Klubs” analizē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja publisko reputāciju:

Man ir dzīves pieredze, kā atpazīt korupcijas smaku. Viena lieta ir praktiska pieeja dzīvei, bet otra – “fufeļa laišana” par enerģētisko neatkarību un ka “nevajag likt visas olas vienā grozā”. Mums bija visādi Nacionālās Attīstības plāni, kuru sarakstīšana izmaksāja lielu naudu un kuri nekādā veidā nesaskaras ar realitāti.

Jautāts, kā tas notiek, Lapsa labprāt paskaidro: “tāpat jebkurš cilvēks Latvijā ar veselo saprātu un dzīves pieredzi korupcijas smaku sajūt tad, ka to ierauga. Tad, kad viņš ierauga, ka pa Daugavu peld putuplasta “sūds”, par ko samaksāts tūkstošiem eiro, mēs uzreiz saskatām iespējamas korupcijas faktu”.

Tas ir tas pats, kā prokurors, kurš publiski tiesā atzīts par akadēmisko plaģiātu savā bakalaura darbā, turpina strādāt par prokuroru, kaut gan viņam taču būtu jābūt ar nevainojamu reputāciju.

Korupcija nenozīmē tikai to, ka persona A samaksā naudu personai B. Korupcija var izpausties visdažādākajā veidā. Vislabāk to parāda fakts, ka KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, kurš ļoti vēlējās panākt pārapstiprināšanu amatā uz nākamo termiņu, caur pirkstiem skatījās uz visu to, ko mēnešiem darījuši politiķi, kaut vai no partiju apvienības Latvijas Attīstībai/PAR – ar melnajām naudām. Tā simtprocentīgi ir korupcijas smaka, kas nāk no KNAB vadības, ir pārliecināts publicists.