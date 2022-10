Ilustratīvs attēls Foto. Li An/Xinhua via ZUMA Press

Jelgavā aizturēts autobusa vadītājs 2,39 promiļu reibumā







Policisti Jelgavā aizturējuši satiksmes autobusa vadītāju 2,39 promiļu reibumā, informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Ceturtdienas vakarā ap plkst.19.30 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbiniekiem piezvanīja sieviete un informēja, ka Jelgavā esot izkāpusi pieturā no starppilsētu satiksmes autobusa, kura vadītājs, viņasprāt, pie stūres ir sēdies, būdams alkohola reibumā. Amatpersonas noskaidroja, ka “Neoplan” autobuss turpina kustību pa Lielo ielu Rīgas virzienā, un par iespējamo likumpārkāpumu sniedza informāciju Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas darbiniekiem.

Policisti aptuveni pēc astoņām minūtēm pamanīja minēto autobusu un to apturēja netālu no Lielās un Pētera ielas krustojuma. Veicot alkohola pārbaudi ar alkometru, vīrieša izelpā tika konstatētas 2,39 promiles. Likumsargi sāka administratīvā pārkāpuma procesu un atstādināja personu no transportlīdzekļa vadīšanas. Autobusa vadītājam uz lietas izskatīšanu jāierodas Jelgavas policijas iecirknī 30 dienu laikā.

Kā skaidroja vīrietis, viņš iepriekšējā dienā esot izdzēris aptuveni litru degvīna. Pirms darba sākšanas ceturtdien šoferis no veselības speciālista saņēmis atļauju doties maršrutā, kā arī pašsajūta bijusi laba, tāpēc nav bijušas aizdomas par alkohola reibumu.

Aptuveni vienu stundu pēc apturēšanas notikuma vietā ieradās cits autobusa vadītājs, kurš transportlīdzekli novietoja stāvvietā. Brīdī, kad policisti apturēja autobusu, tajā atradās viens pasažieris.

Aizturētais autobusa vadītājs ir braucis SIA “Norma A” apkalpotajā maršrutā Rīga -Auce, aģentūru LETA informēja VSIA “Autotransporta direkcija” pārstāvis.

Autotransporta direkcija pieprasījusi paskaidrojumus par šo situāciju no pārvadātāja “Norma A”, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus minētajā autobusu maršrutā.

Pārvadātājs skaidro, ka autobusa vadītājam veikta alkohola pārbaude no rīta, taču starpreisu gaidīšanas laikā galapunktā vadītājs ir lietojis alkoholu un pēc tam sēdies pie stūres. Ar minēto autobusa vadītāju darba attiecības tikšot pārtrauktas.

Personām, kuras izvēlas sēsties pie stūres pēc alkohola lietošanas, jāņem vērā, ka par transportlīdzekļa vadīšanu, ja pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, vadītājam piemēro naudas sodu no 1200 līdz 2000 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Valsts policija pateicas sievietei, kura nepalika vienaldzīga un informēja par likumpārkāpumu, tādējādi novēršot varbūtēju traģēdiju. Tāpat policija aicina ikvienu zvanīt pa tālruni 110, ja rodas aizdomas par likumpārkāpumu vai arī noziedzīgu nodarījumu, lai policija var operatīvi reaģēt un to novērst, nevis izmeklēt katastrofas un nelaimes gadījumus.