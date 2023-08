Foto: LETA

Jūlijs šogad Latvijā bijis mazliet vēsāks nekā ierasts: pārspēti gan karstuma, gan aukstuma rekordi!







Pagājušā mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +16,8 grādi – vienu grādu zemāka par jūlija normu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Zemākā gaisa temperatūra, +4,8 grādi, tika reģistrēta 11.jūlijā Madonā, bet maksimālā temperatūra bija +32,1 grāds 16.jūlijā Dobelē.

16.jūlijā tika pārspēti trīs karstuma rekordi; laika periodā no 11. līdz 22.jūlijam laboti kopumā seši aukstuma rekordi.

Mēneša otrajā pusē bija vairāk nokrišņu, valstī vidēji jūlijā nolija 70,6 milimetri nokrišņu jeb 93% no normas. Līdz ar to jūlijs bija ceturtais mēnesis pēc kārtas ar nokrišņu daudzumu zem normas, tomēr to summa jūlijā bija lielākā kopš janvāra.

Visvairāk nokrišņu – 106 milimetri – pagājušajā mēnesī bija Liepājā. Vismazāk lija Kolkā, kur bija 43 milimetri nokrišņu.

Vidēji Latvijā jūlijā bija 12,2 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz viens milimetrs. Visvairāk šādu diennakšu bija Rīgā – 17, – bet Pāvilostā bija tikai septiņas šādas diennaktis.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā bija 75% – no 71% Daugavpilī līdz 80% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas – 22,2 metri sekundē – tika novērotas 3.jūlijā Ventspilī.

Šogad Latvijā jau pārspēti 48 aukstuma rekordi, lielākais skaits kopš 2019.gada. Siltuma rekordu tikai divreiz vairāk – iepriekšējos gados siltuma rekordu bijis pat 29 reizes vairāk nekā aukstuma rekordu. Ja nebūtu globālās sasilšanas, attiecība būtu vidēji 1 pret 1. pic.twitter.com/QCO5W7810W — Jānis Trallis (@meteozinas) July 30, 2023

Lai arī Latvijā jūlijs līdz šim bijis lielākoties vēss, globāli šī gada jūlijs ir 🌡️ karstākais mēnesis metroloģisko novērojumu vēsturē – tā rāda @CopernicusECMWF dati. https://t.co/aUpEFocgpa — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 28, 2023