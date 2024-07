Ekrānšāviņš no Facebook

"Jūs aizbraucāt, bet kaut ko šeit uz ēdamgalda aizmirsāt!" – kempingā paviesojušies "sivēni"?







“Jūs aizbraucāt no mums, bet kaut ko šeit uz ēdamgalda aizmirsāt! Maz ticams, bet ceru, kad būsiet atpakaļ un savāksiet savus atkritumus! Dēļ Jums esam spiesti ieviest stingrākus noteikumus!” ar šādu saprotami niknu ierakstu vietnē Facebook padalījies kempings “Miķeļbāka”. Tur kādi viesi aiz sevis uz galda atstājuši visu, kas pašiem laikam bijis lieks, un pēc atpūtas devušies tālāk savās gaitās. Komentāri zem ieraksta ir dažādi. Kas “interesanti” – daļa komentētāju šos cilvēkus attaisno.

Kempinga saimnieki gan sniedz atbildes šiem komentētājiem, ka šiem viesiem nekādas steigas nebija. “Visi nesteidzoties sēdēja un 20 minūtes runāja savā starpā! Bija jāiztīra mājiņas un jānodod atslēgas. Nekā no tā nebija! Iet runa par attieksmi!”

– Iedomājos, kā būtu, ja visu iestāžu saimnieki publicētu šādus sīkumus, es gribētu teikt, ja nebūtu šo atkritumu, nebūtu jāuzkopj? Piekrītu, ka nav smuki, bet tie nav nekādi bojājumi, vandālisms u.t.t. Un atkritumu saimniecība kempingos klibo, neuzskatu, ka klientam būtu pienākums savus atkritumus vest sev līdzi. Visādi citādi, darbs ar klientu.

– Varētu padomāt, ka tapetes norautas vai tā miskaste vāļājas pa visu namiņu un zemi! Nesmuki, bet ne tik, lai liktu facebokaa!!

Varbūt pēkšņi nācās aizbraukt, nepaspēja vai aizmirsa. Visi ir cilvēki. Nepārzinu tik ļoti likumus, bet par šādu nomelnošanu domāju var saņemt sodu!!! Nesmuki dariet, to varēja atrisināt privāti!

– Bieži esmu palicis viesu mājās, kepingos un viesnīcās. Vienmēr satīru aiz sevis, salieku maisos vai miskastē. Neredzu nekā briesmīga, ka apkopēja iznes to maisu ārā. Uzņēmumam jārēķinās sakopt pēc viesu apmeklējuma. Nevis apmelnot savu klientu, kauns te ir uzņēmumam. Ka neprot strādāt ar klientiem.

– Mēs aiz sevis vienmēr novācam, tas liekas pašsaprotami. Tomēr liekas nesmuki no saimnieka puses tā publiski šo izlikt. Nekas te nav sabojāts, vien atstāti tukši iepakojumi. Daļa izskatās saņurcīta, kā bijusi atkritumu maisā. Varbūt bija viens maisiņš, kurā salika atkritumus un tad saprata, ka tajā vēl ko pašiem jāieliek? Jautājums, vai kempingā bija atkritumu maisi un atkritumu urna? Ja jā, tad dīvaini. Ja nē, tad nevis jāpadara stingrāki noteikumi, bet redzamā vietā jānovieto urnu un maisus, un skaidri jānorāda, ka visi atkritumi jāmet tur.

– Nekā briesmīga tur nav, lai to satīrītu pat minūti laika neprasa. Iespējams, cilvēks domāja tūlīt savākšu un piemirsa steigā, ar mani tā gadās, kad bērni raud vai ārdās, izsit mani no sliedēm, vai kāds piezvana un izsit no domām. Bet vietas īpašniekam – var atrisināt personīgi piezvanot un izrunājot.

– Esmu strādājusi viesnīcu servisā Skandināvijas valstīs, un strādājusi gan labās viesnīcās, gan kempingos. Ir īpašniekiem mājiņā jāieliek atkritumu maisiņš, plus viens extra maisiņš minimums. Un nav problēmu.

– Es esmu par šādu publikāciju. Uz Miķeļtorni cilvēki brauca un brauks. Bet savākt aiz sevis ir jāprot katram.

– Manuprāt, vispirms jāskatās līgumā, vai tas atrunāts. Ja tik principiāli, var ieviest telpu pieņemšanu.

– Pieaugušam cilvēkam jau tā kā būtu jāzina, ka jāsavāc aiz sevis savi atkritumi. Ļoti nesmuki ir šādi atstāt, rodas iespaids, ka mājās viņi tāpat dzīvo. Nekādas cieņas pret citiem cilvēkiem un kempingu.

– Neesmu īpašniece, bet varu arī padalīties ar līdzīgu, nepatīkamu pieredzi, sakarā ar cilvēku cūcību. Bijām kādas dienas atpakaļ, atpūsties pie Ežezera. Ar teltīm bijām mēs un jauna ģimene ar bērniņu. Izskatījās normāli cilvēki. Tad tualete pēc šiem jauniem ļaudīm bija aizd….ta, paši sakopām lai nav nepatīkami.