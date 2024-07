Skats uz Tallinas vecpilsētu Igaunijā. Foto: Evija Trifanova/LETA

Igaunijas viesnīcas un restorāni žēlojas par tūristu trūkumu. Vienīgi lāča steiks joprojām viesu vidū ir populāra delikatese!







Tūristu skaita ziņā šīs vasaras sezona Tallinā rādās vēl nabadzīgāka nekā 2023.gadā, tā 3.jūlijā ziņoja Igaunijas TV ziņu raidījums “Aktuaalne kaamera” (AK). Kaut arī priekšā vēl ir pāris vasaras mēneši, pilsētas viesu skaita kritums un viesnīcu un restorānu nepilnīgais noslogojums jau tagad rada bažas par visu sezonu kopumā, tā vēstīja Igaunijas medijs “ERR.ee“.

Un pēdējo nedēļu laikapstākļi krāsas padarīja vēl tumšākas – bija dienas, kad visā valstī bija apmācies un bieži lija, Tallinā termometra stabiņš nepakāpās virs +15 grādu atzīmes pēc Celsija. AK konstatēja, ka tie ārvalstu tūristi, kas tomēr bija ieradušies galvaspilsētā, mēģināja saglabāt labu garastāvokli un vēlējās izpētīt Tallinas pilsētas tūrisma piedāvājumu.

Tūriste no Somijas Marita, kura kopā ar draugu bija Igaunijā ieradusies vienas dienas braucienā, pastāstīja AK, ka neplānojot palikt Tallinā pa nakti. “Mēs paēdīsim, apmeklēsim kosmetologu, veikalus un tad dosimies mājās,” viņa sacīja, piebilstot, ka Tallinā ierodas apmēram reizi gadā. Savukārt Čanga ģimene no ASV ieradusies Tallinā ar kruīza kuģi. “Mēs jau bijām vecpilsētā un tagad vienkārši klejojam apkārt,” viņi pastāstīja.

Pagājušajā gadā ar aptuveni 90 kruīza kuģiem Tallinā ieradās aptuveni 163 tūkstoši tūristi, kuri galvenokārt bija vienas dienas tūristi. Šogad Tallinas ostā ienākošo kruīza kuģu skaits plānots lielāks – apmēram 100, taču tie būšot salīdzinoši mazāki, kas nozīmē mazāk tūristu – ne vairāk kā 150 tūkstoši. Salīdzinājumam: pirms Covid-19 pandēmijas vasarā, 2019.gadā Igaunijas galvaspilsētu Tallinu apmeklēja aptuveni 650 tūkstoši kruīzu kuģu tūristu no daudzām pasaules valstīm.

Taču tagad ir samazinājies arī to tūristu skaits, kuri Igaunijā ierodas no tās tuvākajām kaimiņvalstīm, īpaši no Somijas. Kuģniecības kompānijas “Tallink Grupp” valdes locekle Pireta Murka-Dubauta (Piret Mürk-Dubout) sacīja: “Šogad, pieaugot ekonomikas lejupslīdei un vispārējai nenoteiktībai, cilvēki pieņem ceļošanas lēmumus daudz piesardzīgāk, tas ir izraisījis nelielu ceļotāju skaita kritumu”

“Runājot par ceļotāju skaitu un viņu ceļošanas paradumiem, mēs esam novērojuši nedaudz vairāk nekā piecu procentu kritumu salīdzinājumā ar situāciju pagājušajā gadā. Pēc Covid-19 periodā samazinājies arī to tūristu skaits, kuri Igaunijā ieradušies braucot ar savām automašīnām,” turpināja sacīt “TallinkGrupp” valdes locekle.

“Tallink Grupp” pārvalda arī viesnīcas, kurās vērojamas līdzīgas tendences, sacīja eksperte. “Diemžēl mēs redzam tādu pašu tendenci arī attiecībā uz viesnīcām. Šosezon ir vērojams neliels pieprasījuma kritums un ir vairāk veiktu pēdējā brīža rezervāciju. Par laimi ir vairāk grupu rezervāciju, taču kopumā mūsu cerības nav piepildījušās,” viņa piebilda.

“Hestia Hotel Group” izpilddirektore Kaisa Mailenda (Kaisa Mailend) zīmēja līdzīgu ainu. Viņa sacīja: “Tūristu ir ievērojami mazāk nekā pērn. Tā saucamais rezervāciju logs – ceļojumu lēmumu pieņemšanas laika posms – ir kļuvis ievērojami īsāks. Mēneša sākumā mēs esam ļoti optimistiski, tā vidū savelkam jau jostas, bet beigās saprotam, ka mūsu cerības atkal nav attaisnojušās.”

Arī vidējais ceļojumu ilgums ir kļuvis īsāks, un lielākā daļa tūristu viesnīcu rezervē tikai uz vienu vai divām naktīm. Tūristi atrod arī citus veidus, kā ietaupīt. “Viena interesanta jauna tendence ir tāda, ka tiek rezervēti mazāk numuru, tomēr vidēji katrā numurā paliek vairāk viesu. Tas, vai viesnīcas istabā atrodaties viens vai dalāties tajā ar draugiem, nepārprotami ietekmē jūsu ceļojuma budžetu,” piebilda Mailenda.

“Old Hansa”, kas ir labi pazīstamais restorāns Tallinas vecpilsētas centrā, apkalpo galvenokārt tūristus, arī ziņo par pasūtījumu skaita samazināšanos. Novērots, ka vairākums klientu, kas šeit ierodas, rūpīgāk seko līdzi sava budžeta iespējām.

“Olde Hansa” izpilddirektore Tīna Jurjeva (Tiina Jurjeva) sacīja, ka “šī gada tūrisma sezona sākās gandrīz tāpat kā pagājušajā gadā. Gaidījām labāku gadu kā pērn, taču jau janvārī, īpaši februārī un pēc tam martā, redzējām, ka labāks gads diemžēl nebūs. Klienti ir kļuvuši jutīgāki pret cenu pieaugumu. Viņi pasūta mazāk dārgāko pamatēdienu. Tā vietā viņi izvēlas zupas un salātus. Viņi nepērk tik daudz medījuma gaļu, tomēr neskatoties uz to mūsu ēdiens numur viens – lāča steiks – joprojām tiek pārdots diezgan labi,” viņa stāstīja ziņu raidījumam AK.