“Jūs ko!” Magone triumfē skaistumkonkursā, taču iegūtās balvas dēļ sarīko scēnu 0
Realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna guvusi uzvaru konkursā “Miss Hotel”, tomēr svinīgo brīdi aizēnoja neapmierinātība par saņemto balvu – vietējo ēģiptiešu alkoholu, kas viņu manāmi saniknoja.
Reaģējot uz dāvanu, viņa bez kavēšanās pārtrauca pasākuma gaitu, atņemot vadītājam mikrofonu, lai paustu savu sašutumu: “Vai tev šķiet, ka skaistākajai lēdijai šī ir pienācīga balva? Nopietni? Man šķiet, ka esmu veselu plauktu nopelnījusi! Man šķiet, ka esmu nopelnījusi vienu bezmaksas nakti jūsu viesnīcā! Kas tā par balvu? Pirmkārt, es nedzeru un nekad neesmu dzērusi,” Magone neslēpj savu attieksmi.
Mēģinājumi glābt situāciju un piedāvāt kompromisu atdūrās pret dāmas stingrajām prasībām – viņa vēlējās dārglietas vai ekskursijas, atstājot vakara vadītāju neapskaužamā pozīcijā. Viņas ambīcijas bija skaidri redzamas, un Magone negrasījās piekāpties bez pienācīgas atlīdzības: “Varbūt izjādi ar kamieļiem vai safari braucienu? Kaut ko taču, es par brīvu nestrādāju!”
Saspīlējums pieauga, kad vadītājs mēģināja iestarpināt kādu vārdu, norādot uz Magones nevēlēšanos klausīties: “Bet ļauj taču man lūdzu pateikt, es gribu tev izstāstīt!” Galu galā izdevās vienoties par mikrofona atdošanu, pretī solot izdevīgāku piedāvājumu.
Lai gan apkaunojošā pudele no skatuves pazuda, jaunā vienošanās palika noslēpumā līdz pasākuma beigām. Magone tomēr nespēja rimties par organizatoru neprofesionalitāti: “Ne puķe, ne lenta, ne apsveikums normāls, nekā! Šņabi man jādzer, ja? Jūs ko!”