“Safrizēsim vāveres!” Vai šis jau šauj pār strīpu pat Magones standartiem? 0
Realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna un viņas draudzene Ilva ir gatavas pamatīgam tusiņam kūrortā. Dāmas impulsīvi nolēmušas mēroties spēkiem ar citām tūristēm viesnīcas pasākumā “Miss Hotel”, kas solās kļūt par neaizmirstamu piedzīvojumu.
Tā kā dienas gaisma jau izdzisusi, draudzenēm jārīkojas operatīvi. Dodoties uz apartamentiem, Magone jautrā prātā paziņo: “Vāveres safrizēt iesim,” liekot noprast, ka pucēšanās būs nopietna. Izvēle krīt par labu klasiskam svētku tēlam — abas vienojas, ka bez papēžiem un kleitām neiztikt. Kamēr Magone izvēlas tumši zilu eleganci, Ilva priekšroku dod melnām mežģīnēm. Rezultātu Magone raksturo īsi: “Seksīgi, skaisti, ļoti svinīgi.”
Draudzeņu ritmi gan nesakrīt — Ilva sapošas vēja spārniem, kamēr Magonei šāds steidzīgs režīms neiet pie sirds. Tomēr viņa atzīst: “Ja man kāds iesit pa dupsi un saka “Ezi, lido!”, tad es varu arī ātri.” Gatavošanās procesā radās arī kutelīgs jautājums par etiķeti — vai vasaras tveicē drīkst iztikt bez zeķubiksēm? Ilva mudināja par šādiem sīkumiem neuztraukties.
Kad tērpi bija mugurā, sākās darbs pie grima un frizūras. Magone nolēma matus saspraust uz augšu, lai visā krāšņumā izceltu savas jaunās rotaslietas. Spriežot par izredzēm, Ilva sākotnēji jokoja, ka arī pēdējā vieta ir rezultāts. Magone gan šādu pieticību noraidīja, uzskaitot savus un draudzenes trumpjus: “Beidz, nevar vērtēt sevi tik zemu. Paskaties! Pups, dvēsele, enerģija, kultūra, autentiskums, populāras, veiksmīgas, raženas, diženas latvju meitas. Nekādas pēdējās vietas, ko tu!”
Šī pašpārliecinātā runa iedvesmoja arī Ilvu. Tieši viņa bieži ir tā, kas mudina Magoni uz dažādām dēkām, atgādinot, ka ikviena sieviete ir pelnījusi izbaudīt mirkli ārpus mātes pienākumiem. Viņas moto ir skaidrs: ja reiz esi tikusi brīvībā, tad “mauc uz pilnu klapi!”
