"Pozas tādas kā puspor*ika!" Magone Liedeskalna skaistumkonkursā parāda sevi pilnā krāšņumā
Gatavojoties uznācienam viesnīcas skaistumkonkursā “Miss Hotel”, šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna kopā ar draudzeni Ilvu jau ieņēmušas vietas aizkulisēs. Uzvaras laurus šajā pasākumā mēģina plūkt kopumā četras dāmas, kuras publika uzņēma ar neviltotu sajūsmu un skaļām ovācijām.
Pasākuma sākumā vadītājs dalībnieces iepazīstināja ar pirmo pārbaudījumu: meitenēm jārāda sava defilē prasme, gaitu papildinot ar piecām dažādām pozām, gluži kā profesionālā fotosesijā. Lai uzskatāmi nodemonstrētu prasības, palīgā tika saukta asistente. Vērojot viņas sniegumu, Magone neslēpa skepsi: “Tās pozas tādas kā pusporņika! Kas tas vispār ir?”
Sacensības sākās pēc plāna, taču pirmā pretendente negaidīti pameta skatuvi pusceļā. Magone un Ilva to norakstīja uz pārlieku lielu uztraukumu un nespēju tikt galā ar publisko spiedienu. Magone par konkurentes atkāpšanos izteicās sev raksturīgā manierē: “Redz, kur, Megija ir ieradusies! Kur ir spēks, tur visi padodas, lasās lapās un vairs nemaz nepiedalās”.
Kad kārta pienāca pašai Magonei, viņa savu cīņassparu apliecināja ar jaudīgu saucienu mikrofonā: “Jā!” Šāds enerģijas lādiņš lika pasākuma vadītājam iesaukties: “Kas par jaudu, aplausi!”
Liedeskalna palika uzticīga savam unikālajam stilam un atteicās no standarta rāmjiem. Viņas priekšnesums izcēlās ar izteiksmīgām gurnu kustībām un drosmīgu raksturu. Tērpusies vakarkleitā, viņa pašpārliecināti dejoja repa ritmos, liekot vadītājam vēlreiz izteikt atzinību: “Garšīgi, jautri un seksīgi. Bravo!” Kulminācija gan sekoja pašās beigās — lai pieliktu treknu punktu savam šovam, Magone sāka rāpties pa skatuves metāla konstrukcijām. Šis gājiens izsauca neviltotu izbrīnu klātesošajos un pamatīgu ovāciju vilni.
