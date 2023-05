Foto: TImurs Subhankulovs

Vecāku mājas ugunsgrēkā sadega visi mani izglītības dokumenti. Kā rīkoties, ja man tie nākotnē būs nepieciešami? Vai tos iespējams atjaunot? Edgars L.

Izglītības un zinātnes ministrijā informē, ka izglītības dokumentus iespējams atjaunot jeb saņemt to dublikātus. Taču kārtība, kā to iespējams nokārtot, atšķiras atkarībā no izglītības dokumentu veida.

Vispārējās un profesionālās izglītības dokumenti

Gadījumā ja nozaudēts (iznīcināts, neatjaunojami bojāts vai nozagts) vispārējās izglītības dokumenta oriģināls, jāvēršas izglītības iestādē, kas to izsniegusi, ar lūgumu izsniegt izglītības dokumenta dublikātu. Nereti gadās, ka konkrētā skola jau likvidēta un vairs nepastāv vai arī reorganizēta – pievienota kādai citai izglītības iestādei vai pārdēvēta. Tādos gadījumos ar iesniegumu jāvēršas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē (pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu kontaktinformācija atrodama IZM mājaslapā: izm.gov.lv, sadaļā Nozares > Izglītība > Vispārējā izglītība > Valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju, izglītības speciālistu kontaktinformācija). Tomēr ar to vēl nekas nebeidzas.

Papildus jāiesniedz sludinājums laikrakstā Latvijas Vēstnesis par dokumenta atzīšanu par nederīgu. Par sludinājumu jāmaksā tā autoram. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc tā publicēšanas attiecīgās izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā.

Arī gadījumā, ja nozagti, iznīcināti vai neatjaunojami bojāti profesionālās izglītības dokumenti, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu.

Dublikātu izsniedz, ja ir pietiekami izglītības iestādes vai arhīva dati, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, kā arī iespējams izmantot līdzvērtīgu dokumenta veidlapu. Citos gadījumos tiek izsniegta izglītības iestādes izziņa.

Ja zudis centralizētā eksāmena sertifikāts vai augstskolas diploms

Lai saņemtu centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, jāaizpilda iesniegums (veidlapu meklēt Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā: www.visc.gov.lv, sadaļā Pakalpojumi > CE sertifikāta dublikāta izsniegšana > Saistītie dokumenti > Iesnieguma veidlapa). Aizpildītais iesniegums jāiesniedz VISC, izmantojot portālu www.latvija.lv, nosūtot pa pastu (Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050) vai e-pastu (ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu): [email protected] Saņemot personas iesniegumu, VISC pārliecināsies par to, ka konkrētā persona tiešām ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu. Tālāk VISC sagatavos un nosūtīs personai rēķinu, kas tai jāapmaksā. Maksa par katru sertifikāta dublikāta sagatavošanu ir 10,67 eiro (ja to saņem personīgi) vai 13,50 eiro (ja nepieciešams nosūtīt pa pastu).

Lai saņemtu augstskolas diploma dublikātu, jāvēršas augstskolā, kur diploms iegūts. Ja iestāde reorganizēta, izglītības dokumentiem jābūt pie tās tiesību pārņēmēja.