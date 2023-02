Ukraina esot sagādājusi pārsteigumu krieviem. Kas tas varētu būt? Ieteikt







No Ukrainas puses izskanējis, ka viņiem ir sagatavots kāds pārsteigums Krievijai. NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” skaidro, kas tas varētu būt.

Viņš atklāti atzīst, ka nezina, par kādu pārsteigumu konkrēti runā ukraiņi, taču norāda, ka viņi varētu būt sagatavojuši vairākus pārsteigumus krievu okupantiem.

Viens no tiem ir, ka viņi gatavo divus armijas korpusus gan no vienībām, kas ir atvilktas no frontes līnijas, gan pilnīgi jaunām.

Rajevs akcentē, ka tas nozīmē to, ka ukraiņi nav metuši kaujās visas savas pēdējās rezerves.

Vēl viens no minējumiem varētu būt, ka ukraiņi ir dabūjuši kaut kādu jaunu ieroču sistēmu, bet izmantos to tikai tad, kad pienāks īstais brīdis.