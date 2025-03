Foto: EPA/SCANPIX Ilustratīvs foto.

Kā darbs no mājām, kur “jāspiež vien podziņas” Vijai beidzās ar 40 000 eiro zaudēšanas Ieteikt







Nekas grūts, darbs no mājām un, ja labi veiksies, nopelnīt varot pat vairāk nekā tūkstoš eiro dienā – uz šādu krāpnieku shēmu iekrita Vija (vārds mainīts). It kā bija tikai jāspiež podziņas internetā, lai “optimizētu lietotnes”, par to saņemot bonusus, bet neveiksmīgās optimizācijas gadījumā – jāsedz zaudējumi. Tā Vija krāpniekiem pārskaitīja aptuveni 40 000 eiro, raksta lsm.lv.

Reklāma Reklāma

“Tikai jāspiež podziņas internetā” – zaudējumi desmitiem tūkstošu eiro

Par šīs krāpniecības shēmas upuriem kļūst tie, kuri atsaukušies uz darba piedāvājumiem, tāpat kā Vija. Viņa ir grāmatvede, vairāk nekā 10 gadus strādājusi valsts iekšējās drošības struktūrās, ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē, bet, piedzīvojot izdegšanu un dažādas slimības vienu pēc otras, nolēma darbu pamest.

Būdama bez darba, viņa saņēma īsziņu, it kā viņas kontaktus tīklā “Linkedin” ieguvis kāds ārzemju uzņēmums, kurš meklē kompetentus darbiniekus. Darba piedāvājums esot mazliet nelegāls, tāpēc citiem labāk par to apkārt nestāstīt.

Viņai skaidrots, ka pasaules lielākie uzņēmumi esot gatavi maksāt bargu naudu, lai panāktu, ka viņu lietotnes interneta meklētājos parādītos augstāk nekā konkurentu lietotnes, un to varot panākt neatļautā veidā – “optimizējot šīs lietotnes”. Viņai internetā bija jāatver krāpnieku norādītā saite, tur jāizveido konts un no sava datora jāklikšķina uz pogas šajā mājaslapā, kura it kā optimizē lietotnes. Pēc pogas nospiešanas parādījās, vai optimizēšana bija veiksmīga.

Pēc nedēļas, pabeidzot tādu kā apmācības kursu, Vijai klāt bija arī pirmā peļņa, kuru gan pārskaitīt uz bankas kontu nevarēja, jo tas neesot gluži legāli, tāpēc viņai bija jāizveido kriptovalūtas maciņš. Tur Vija saņēma arī pirmos bonusus – 180 dolārus. Lai pārbaudītu, vai tiešām tas viss tā strādās, Vija 100 dolārus pārskaitīja jau uz savu bankas kontu, un tas viņai izdevās.

Kad viņa pēc apmācībām ķērās pie darba, izrādījās, ka ne visas “optimizēšanas” izdodas, ja sistēmā kaut kas ne tā nostrādā, un tad var gadīties, ka optimizēšana beidzas ar nelielu zaudējumu. Sākumā.

Jo šie 100 dolāri bija tikai ēsma, lai ievilinātu Viju slazdā. Tālāk sistēmā parādās jauni piedāvājumi – it kā iespēja nopelnīt vairāk, bet, ja neizdodas, arī zaudējumi lielāki, un tie jau jāsedz no sava bankas konta, tos nevar segt ar it kā krāpnieku lapā gūto peļņu. Un mājaslapa, kurā viņa it kā strādāja, uzrādīja, ka nopelnītā summa jau ir lielāka par tūkstoš eiro, ko gan izņemt nevar, nesasniedzot nākamos līmeņus. Un, lai tos sasniegtu, “jāoptimizē” vairāk, bet neveiksmju gadījumos – atkal jāsedz zaudējumi no sava konta.

Reklāma Reklāma

“Kolēģe”, kura Viju apmācīja, arī palīdzēja viņai it kā nosegt daļu no zaudējumiem, bet daļu Vijai tāpat bija jāmaksā pašai. Un tā solītās peļņas vilinātā Vija vispirms izmantojusi visus iekrājumus pašas bankas kontā, aizskaitījusi arī kopīgos ģimenes iekrājumus, vēlāk ņēmusi ātros kredītus.

“Uz sevi skatījos it kā no malas. Ka es tur viens, kurš ir galīgi dziļā bedrē, iet un dara. Tā kā nohipnotizēts,” savu darbību tagad vērtēja Vija.

Nākamais slazds – it kā palīdzēšot atgūt zaudēto naudu

Kad Vija jau zaudējusi vairākus tūkstošus, viņa saprata, ka šī ir krāpšanas shēma, un internetā, meklējot informāciju par to, atrada arī citus cietušos un ieteikumus vērsties pie kāda jurista, kas it kā varēšot palīdzēt naudu atgūt.

Taču nav tādu juristu Bulgārijā, izmeklēšanas biroju Francijā, kriminālpolicistu Krievijā vai labo hakeru Amerikā, kuri spēj atgūt shēmās pazaudēto, – tie visi ir vēl vienas krāpniecības mēģinājums.

Lamatas – viltus cietušais dalās ar labo izpalīgu telefona numuriņu – ir apzināti noliktas, lai noķertu tieši tos, kuri sapratuši, ka kļuvuši par upuriem, un izmisīgi meklē informāciju, ko darīt tālāk.

Arī Vija iekrīt šajā slazdā. Viņai “juristi” atbildējuši, ka naudu esot atraduši, bet jāmaksā 900 eiro par kriptomaku, 1500 eiro par pārskaitīšanu, vēl 800 par pakalpojumu.

“Godīgi sakot, es ielīdu vīra kontā. Kur es to naudu ņēmu bez viņa ziņas. Skaidri zināju, ka pienāks tā diena, kad viņš uzzinās,” atcerējās Vija. Bet izpalīdzīgie naudas atradēji arī bija krāpnieki, un, protams, Vija savu neatguva. Vērsties policijā? Vija netic, ka palīdzēs, un ir arī kauns. Bet Valsts policija patiesībā ir vienīgais veids. Citu nav. Jā, ne vienmēr izdodas izkrāpto atgūt, bet tikai viņiem ir iespējas to patiešām izdarīt.

Vija kopā šajā darba piedāvājuma shēmā ir pazaudējusi ap 40 000 eiro. Daļa ir kredīti ar augstām procentu likmēm, kas vēl jāatmaksā. Tagad viņa ir atzinusies vīram, izstāstījusi par notikušo. Pati strādā labi apmaksātu darbu un spēšot parādus nosegt, arī no vīra konta slepus paņemto – atdošot.