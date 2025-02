Foto. pexels.com/ Mikhail Nilov

Ar salauztu sirdi un tukšāku maku – tā daudziem Latvijas iedzīvotājiem sācies 2025. gads. Kā liecina nozares aprēķini, romantiskās krāpšanas rezultātā vienam iedzīvotājam var tikt izkrāpti līdz pat 14 tūkstošiem eiro, vēsta 360TV Ziņas.

Ierastā shēma ir tāda – iedzīvotājus sociālajos tīklos uzrunā kāds svešinieks, kurš vēlas iepazīties. Vārds pa vārdam un izveidojas romantiskas jūtas, un tad seko aicinājumi izpalīdzēt ar naudu visdažādākajiem mērķiem.

Šogad janvārī Latvijas četru lielāko banku klientiem izkrāpti vairāk nekā 636 tūkstoši eiro. Līdzīgu summu bankām izdevies arī nosargāt. Tiesa to, cik liels procents no šīs summas ir romantisko krāpniecību rezultātā zaudētā nauda, nav iespējams pateikt.

Gadījumi tiešām ir dažādi – no viltus investīcijām biznesā līdz pat kredītam bankā par it kā privātas lidmašīnas nolaišanos Rēzeknes lidlaukā. Eksperti arī pieļauj, ka patiesais izkrāptās naudas apmērs melīgas mīlestības vārdā varētu būt daudz lielāks, nekā rāda oficiālie skaitļi. Viens no iemesliem – nevēlēšanās atzīt kļūdas, jo cilvēkiem ir ārkārtīgi liels kauns par to, ka iekrita.

Ja esat kļuvis par krāpnieku upuri, vai arī Jums radušās bažas par tādu iespēju, nekavējoties jāsazinās ar savu banku un Valsts policiju.

