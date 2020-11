Ilmārs Šlāpins: “Ēdiens, mūzika, grāmatas – trīs lietas, kas man ir svarīgas ikdienā.” Foto no personiskā arhīva

“Kā iespējams mīlēt tā, lai nepadarītu otru nelaimīgu?” Saruna ar dzejnieku Ilmāru Šlāpinu Ieteikt 1





Jūlija Dibovska, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Ilmārs Šlāpins (1968) ir publicists, dzejnieks, tulkotājs, dramaturgs un filozofs. Vairākus gadus bijis portāla “Satori” galvenais redaktors. Sarakstījis dzejoļu krājumus “Karmabandha” (2007) un “Es nemāku, komatus” (2019), arī grāmatas “Anekdotes par vidējo latvieti un Raini” (2007) un “Anekdotes par vidējo latvieti un konkrētiem cilvēkiem” (2009), mūsdienu latviešu valodas vārdnīcu “Jauno latviešu valoda” (2013, 2017), bērnu grāmatu “Es tiešām gribu sunīti” (2016).

Šogad Ilmārs Šlāpins ir “Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) 2021” ekspertu komisijas priekšsēdētājs, kurš savā “Facebook” lapā “Brokastu pleiliste” ik dienu apliecina interesi par visu, kas latviešu valodā šogad sarakstīts, tulkots un izdots, kā arī iesniegts Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) vērtēšanai.

To vērot ir interesanti, jo ik reizi līdzi nāk arī noteikts brokastu sastāvs un skaņu celiņš. Ar mūzikas meklējumiem Ilmāru saista arī radio NABA dzirdamais raidījums “Atrastās skaņas”.

– Vienmēr gribēju zināt par “Brokastu pleilisti” – vai mūzika atrod lasāmvielu vai arī lasāmviela rada konkrēta veida apetīti un tad ieskanas nejauša mūzika, vai arī…?

I. Šlāpins: – Tas iesākās divu iemeslu dēļ – gribējās piešķirt ikdienišķai brokastu rutīnai kādu papildu jēgu, piespiest sevi padomāt par dažādāku un interesantāku ēdienkarti, lai tā neatkārtotos, bet otrs – mūsdienu mūzikas straumēšanas platformas piedāvā sastādīt tematiski saistītas pleilistes, kas izriet no manām muzikālajām izvēlēm pirms tam.

Man patīk nejaušas sagadīšanās – tas, kas atrodas uz galda tajā brīdī, un tas, kas skan akustiskajās sistēmās, veido unikālu tā rīta nospiedumu. Ēdiens, mūzika, grāmatas – trīs lietas, kas man ir svarīgas ikdienā. Es priecājos par negaidītu sakritību izpausmēm – vai tās ir tematiskas, estētiskas, vai tikai krāsu paletes veidotas.

Cilvēki, kuriem mājās ir daudz grāmatu, zina, ka bieži vien ir svarīgi vienkārši paņemt kādu no tām rokās, pāršķirstīt, noglāstīt – lai nepazūd grāmatplauktā, lai nenoput un neaizmir-stas.

Pēdējo gadu laikā es cenšos rūpīgi sekot latviešu jaunākajai dzejai – tās parasti ir grāmatas ar mazām tirāžām, kas pēc brīža pazūd no veikalu skatlogiem, taču to izdošana un nonākšana pie lasītāja ir svarīga, tā iezīmē kādu svarīgu kultūras procesu.

Šobrīd uz mana lielā viesistabas galda ir vairākas kaudzes ar jaunāko Latvijā izdoto literatūru – ik pa brīdim kaut kas no tā nonāk arī kameras redzeslokā.

– Pirms pāris gadiem bija ideja par romānu. Kas ar to notika?

– Pārāk ilgi esmu strādājis kā redaktors – man ir grūti būt apmierinātam ar to, ko esmu uzrakstījis es pats. Pirmais dzejoļu krājums tapa desmit gadus, otrais – divpa-dsmit.

Brīdī, kad uzrakstīju romānu par savu 1984. gadu, es sapratu, ka man tas vairs nepatīk, es gribēju to pārrakstīt. Šobrīd turpinu pārlasīt, papildināt, labot.

Viens no romāna vadmotīviem ir septiņpadsmit paņēmienu, kā rakstīt romānu, un es ceru, ka kāds no tiem beidzot būs pietiekami oriģināls un aktuāls, lai to izdotu.

– Ja domājam par gaidāmo Latvijas Literatūras gada balvas procesu – kāda varētu būt galvenā stratēģija, kā šādas balvas tiek piešķirtas? Novatorisms? Atbalsts noteiktām tēmām un žanriem?

– Esmu vērtējis Latvijas Literatūras gada balvas pretendentus jau vairākkārt un vienmēr uzsvēris to, ka svarīgākais ir, lai grāmata būtu notikums.

To nosaka daudzi faktori – gan profesionalitāte, gan novatorisms, gan tēmas aktualitāte, gan kopējais pasniegšanas konteksts, kas sevī ietver arī rezonansi sabiedrībā vai poligrāfisko izpildījumu.

Grāmata ir svarīga tad, kad tā notiek pa īstam. No otras pu-ses – tieši šīs balvas piešķiršana dažkārt pievērš uzmanību kādam nozīmīgam, lai arī nepietiekami pamanītam darbam.

Bet visu galu galā nosaka žūrijas balsojums, kas nekad nav bijis iepriekš paredzams.

Dzejas ABC

Literatūrzinātniece Jūlija Dibovska: “Vienmēr ir fascinējusi Ilmāra Šlāpina dzejas tiekšanās pēc konstrukcijas, zināma efekta un visam klāt – arī ļaušanās pārdomām, dažreiz jūtām. Frīdrihs Nīče uzskatīja, ka dzeja un filozofija ir vienlīdzīgas disciplīnas, bet Ilmārs Šlāpins drīzāk rezignēti uzskatīs, ka Frīdrihs ir kaimiņš, Nīče ir pelēks rīts, filozofija ir jūtas, bet dzeja ir intereses, kas vienkārši ir vai nav.”

“Kultūrzīmju Grāmatplaukta” lasītājiem piedāvājam Ilmāra Šlāpina jaunākos dzejoļus

Dzejnieks ir stāvoklis, nevis profesija

teica Roberts Greivss kādā sarunā

kad intervētājs bija jau galīgi sakritis uz nerviem

jautājot un jautājot par to, kā rakstīt dzeju

šajā nozīmē dzejnieks ir apstākļa vārds

un apstākļa vārdam, to mums māca jau skolā

var būt dažādas nozīmes

vietas nozīmē dzejnieks ir tas, kur dzeja mēdz notikt

dzejniekam iekšā vai vidū, apakšā, augšā, visapkārt

dažkārt arī nekur vai tepat, šeit pretī vai citur

visur, dzeja var būt arī visur

vai arī tālu, tur projām, bet mēs tik un tā zinām

ka dzeja tur kaut kur ir, mums tikai vajag vēl mazliet laika

laika nozīmē dzejnieks notiek patlaban, tagad, nupat, šodien vai vakar

ļoti bieži dzejnieks notiks tūdaļ, tūlīt, kā tikko, tā uzreiz

dzeja notiks, un noteiktā veidā

veida nozīmē dzejnieks nozīmē to, ka par dzeju var kļūt

praktiski viss, ja tam noteiktā veidā pieskaras rokas

lēnām tās pieskaras, aumaļām, klusām

ātri un strauji, ja nevar citādi

citādi, dzejnieks vienmēr pieskaras citādi

alkaini, kāri un elšus, nezinot mēra

mēra nozīmē apstākļa vārds dzejnieks vienmēr ir ļoti

mēra nozīmē dzejas vienmēr ir maz

mēra nozīmē dzejas ir drusku

taču tās vienmēr nez kāpēc ir diezgan

cēloņa nozīmē dzeja ir tāpēc

nolūka nozīmē dzeja ir tālab

dzejas nozīmē dzejnieks ir kādēļ

dzejnieks taču ir cilvēka stāvoklis

kurā grūti ir jautāt pēc dzejas cēloņa un nolūka

dzejnieks ir savāds apstākļa vārds

tas nemēdz atbildēt uz jautājumu tieši

kāpēc un kālab

tieši tāpēc un tālab

un vēl un vēl

un vēl

* * *

Pamodos vien, kad jau diena aiz loga

trīspadsmit telefons rāda, viss nokavēts, bet

dīvaini cilvēki sapnī man lika delfīna sirdi

apēst, labi, ka pamodos, kakls jau smeldza

delfīna sirdi apēst uz vietas, padomā tikai, kur prāts

zinu, uz nakti tas izstrādā jokus

mēs taču esam ar tevi, saka vēl pirksti uz rokām

delfīna sirdi, no iekšām uz āru izgrieztu sarkanu sirdi

asiņu straumītes ūdenī veidoja lokus, pamodos

īstajā brīdī, kad pelēka diena aiz loga

tirpstoši pirksti un sega uz grīdas, ir vismaz

kāpēc piecelties, pastāvēt, nokratīt redzēto

sapni, bet diena aiz loga, diena, kas pelēko

pieprasa pieņemt un asinīm parakstīt līgumu

zinu, ka delfīni domā un jūt nu gluži kā cilvēki

taču es krītu, es piederu, radu un raudu

kāpēc ik rītu, kad diena aiz loga, kāpēc tā skatās

pamodos mazliet par vēlu, es zinu, kāds cilvēks

kuru es gribētu redzēt sev līdzās no rīta

tas cilvēks, kur gan tas ir, kur tas skatās, es zinu

***

Kā iespējams dzīvot tā, lai nebūtu jādomā par nāvi?

Kā iespējams lasīt grāmatu tā, lai neuzzinātu, ar ko tā beidzas?

Kā iespējams mīlēt tā, lai nepadarītu otru nelaimīgu?

Dzīvot tā, lai nebūtu jādomā neko.

Lasīt grāmatu tā, lai neuzzinātu neko.

Mīlēt tā, lai… nē, nu neko.