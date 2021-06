Lodes grūdējs Edgars Bergs. Publicitātes foto

Kā paralimpieši gatavojas un komplektē sastāvu Tokijai Ieteikt







Jūnija sākumā Edgara Berga izcīnītā zelta medaļa Eiropas čempionātā lodes grūšanā devusi pozitīvu impulsu Latvijas Paralimpiskās komitejas vasaras darba cēlienam, lai pēc iespējas labāk sagatavotos 2020.gada pārceltajām Paralimpiskajām spēlēm, kas augusta beigās notiks Tokijā.

Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsponsors „Mēness aptieka” īpaši priecājas par sportistu panākumiem un papildus ikgadējam līdzfinansējumam 120 tūkstošu eiro apmērā parasportistus arī apgādā ar dezinfekcijas līdzekļiem un specializētām sejas maskām, ko paredz sacensību nolikumi.

Nupat kā aizvadītais Eiropas čempionāts Edgaram Bergam bija pirmās oficiālās sacensībās pēc teju divu gadu pārtraukuma – pēdējo reizi saldenieks sektorā ar citiem sacentās 2018.gada Eiropas čempionātā un 2019.gada IWAS turnīrā Dubaijā, bet vēlāk sekoja muguras operācija un Covid-19 izraisītās pandēmijas dīkstāve.

“Kopā ar treneri sacensībām gatavojāmies Jelgavā, kur jau no ziemas trenējos gan stadionā, gan trenažieru zālē. Pēc tam, kad Zemgales Olimpisko centru pārveidoja par vakcinācijas punktu, nācās pilnībā pāriet uz trenēšanos stadionā,” stāsta jaunais Eiropas čempions lodes grūšanā F35 grupā.

“Pirms sacensībām bija tik labs miegs, ka pat nokavēju brokastis,” sajūtas pirms starta ar smaidu atceras Bergs. “Sektorā devos ar mērķi izpildīt normatīvu (13,45 metri). Zināju – ja to sasniegšu, pa spēkam būs arī 14 metri. Jau pirmajā mēģinājumā izdevās aizgrūst 13,6 metru tālumā, līdz ar to slogs no pleciem novēlās.

Tehniski visos mēģinājumos nesanāca izpildīt teicamu grūdienu, taču pirms pēdējā piegājiena sevi uzkurināju, piepūtu vaigus, un uz tablo iedegās 14,00! Čempionāta noslēdzošais mēģinājums gan bija krievu sportistam, kas nesa līdzi saspringumu, taču, kad viņam neizdevās, rokas gāja pa gaisu, trenerei asaras acīs un kopumā labi padarīta darba sajūta.”

“Uz olimpiādi visi brauc uzvarēt. Laiks, protams, rādīs, bet mani mērķi ir visaugstākie,” teic trīskārtējs Paralimpisko spēļu medaļnieks (divi sudrabi un bronza). “Lielākie konkurenti nāk no Irānas, Ķīnas un Argentīnas, ar kuriem bieži negadās sacensties – Tokijā būs svētku sajūta!” sarunas noslēgumā teic Edgars, kurš interviju sniedz ģērbies Kristapa Porziņģa Dalasas “Mavericks” formastērpā un Paula Jonasa fanu cepurītē, sacīdams, ka savējie jāatbalsta.

Tokijas Paralimpiskās spēles šogad notiks vasaras izskaņā – no 24.augusta līdz 5.septembrim. “Patlaban lielu daļu ikdienas aizņem epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošana – tik lielus apstrādājamās dokumentācijas apjomus līdz šim neesam pieredzējuši. Tokijas spēļu organizatoru prasības dažbrīd ir mežonīgas,” atklāj Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte.

“Rūpējamies, lai mūsu sportistiem ir nodrošinātas treniņu iespējas, kas Covid laikā nebūt nav viegli. Komitejas ofisā esam ierīkojuši trenažieru zāli ar jonizēta gaisa cirkulāciju, lai mūsu sportisti drošā vidē var individuāli uzturēt sevi formā.”

Paralimpiskās iejādes meistars Rihards Snikus. Publicitātes foto

Patlaban normatīvus dalībai Tokijas spēlēs ir izpildījuši seši parasportisti – vieglatlēti Aigars Apinis, Diāna Dadzīte, Edgars Bergs un Dmitrijs Silovs, peldētājs Jurijs Semjonovs un paralimpiskās iejādes meistars Rihards Snikus. Pēdējais nupat kā atgriezies no Nīderlandes ar trim zelta godalgām, sacensībās Kronenbergā pārspējot visus sīvākos sāncenšus, ar kuriem Rihardam jau augusta beigās būs jācīnās par medaļām Tokijā.

Jūlijā iespēja kvalificēties paralimpiādei caur atlases sacensībām būs loka šāvējiem Ievai Mellei un Gintam Jonasta, ratiņpaukotājam Oļegam Garkulam-Gurēvičam, kā arī šosejas riteņbraucējam Oskaram Gailišam. Dalībnieku sastāvs varētu tikt papildināts gadījumā, ja Paralimpiskajai komitejai tiktu piešķirts īpašais sacensību ielūgums jeb bipartite, uz ko Latvijā cer vālītes metēja Baiba Rorbaha, šķēpmetējs Ingus Labanovs, kā arī airētāju komanda MIX klasē – Krists Mickēvičs un Žanna Cvečkovska.

“Esam lepni būt kopā ar Paralimpisko komiteju un priecājamies, ka ceļš uz Tokiju iesākts ar zelta medaļas izcīnīšanu. Papildus ikgadējam līdzfinansējumam 120 tūkstošu eiro apmērā „Mēness aptieka” apgādā parasportistus ar dezinfekcijas līdzekļiem un specializētām sejas maskām, ko paredz sacensību nolikumi.

Tāpat mūsu veselības grupas uzņēmums „Centrālā laboratorija” bez maksas testē sportistus pirms došanās uz sacīkstēm, kā arī pēc atgriešanās mājās” par atbalsta elementiem stāsta Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsponsora „Mēness aptieka” pārstāvis veselības uzņēmumu grupas „Repharm” direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks Dins Šmits.

“Ceram, ka Latvijas pārstāvniecība Tokijā būs pēc iespējas plašāka, tāpēc vēlam veiksmi tiem sportistiem, kuriem izšķirošās kvalifikācijas sacensības vēl priekšā.”