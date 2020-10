Publicitātes foto

Kā pārbaudīt elektroniski parakstītu dokumentu? Ieteikt





Elektroniski parakstīti dokumenti kļuvuši par daudzu uzņēmēju ikdienu. Ne tikai uzņēmējiem, bet arī privātpersonām ir ērti saņemt pakalpojumus, piesakoties tiem elektroniski un iesniedzot elektroniski parakstītus dokumentus.

Ja nesen esi uzsācis eParaksta lietošanu un elektroniski parakstīti dokumenti ir sveši un sagādā grūtības tos apskatīt un pārbaudīt paraksta derīgumu.

Vienmēr pārbaudi elektroniskā paraksta derīgumu!

Ja esi saņēmis elektroniski parakstītu dokumentu, tad noteikti nepieciešams pārliecināties, ka paraksts ir derīgs un dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. To varēsi izdarīt arī tad, ja pats vēl neesi eParaksts lietotājs.

Ir trīs eParaksta vietnes, kurās varēsi gan pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus un iepazīties ar tā saturu, gan arī pats parakstīt dokumentus elektroniski.

• Portālā eParaksts.lv spied pogu “Pārbaudīt vai parakstīt”, augšupielādē parakstīto dokumentu un redzēsi, vai dokuments ir parakstīts un vai paraksts ir derīgs.

• Mobilajā lietotnē eParakstsLV spied pogu “Pievienot dokumentu” augšupielādē dokumentu lietotnē un pārbaudi to vai, ja nepieciešams, paraksti. eParakstsLV var bezmaksas lejupielādēt Appstore vai Googleplay veikalos.

• Programmā eParakstītājs3.0, pieejama bez maksas portālā eParaksts.lv, lejupielādē to savā datorā un izmanto gan parakstītu dokumentu pārbaudei, gan dokumentu eParakstīšanai ar eID karti vai eParaksts karti. Ar to ērti varēsi atvērt un pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus savā datorā.

! Pie elektroniski parakstīta dokumenta pārbaudes jāattēlojas vārdam, uzvārdam, precīzam dokumenta parakstīšanas laikam un datumam, kā arī paraksta statusam.

Parakstam ir iespējami trīs statusi:

V Zaļais ķeksītis apliecina eParaksta derīgumu. Vari būt drošs, ka dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu un dokumentā pēc parakstīšanas nav veiktas izmaiņas.

! Izsaukuma zīme aicina saņēmēju pievērst uzmanību parakstam. Iespējams, ka dokuments nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nesatur laika zīmogu.

X Sarkans krustiņš nozīmē, ka paraksts nav derīgs un dokumenta saturs pēc parakstīšanas iespējams ir mainīts.

Ja saņem eParakstītu dokumentu, vienmēr pārliecinies, vai paraksts ir derīgs!