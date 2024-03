Apmeklētājs apskata BYD Seal elektrisko automašīnu prezentāciju Džakartā, Indonēzijā, 2024. gada 18. janvārī. Foto. Scanpix/AP Photo/Achmad Ibrahim

Kad elektroauto tirdzniecība nevedas.. Ķīnas ražotāji vilina ar mašīnā iebūvētām gultām, virtuvi, makšķerēm un sinhronizāciju ar pulsu Ieteikt







Ķīnā elektriskie transportlīdzekļi ar iebūvētiem ledusskapjiem un pat karaoke sistēmām tiek uzskatīti jau par garlaicīgiem. Tāpēc ražotāji tagad pievēršas arvien jaunākiem papildinājumiem – no guļvietām līdz plīts virsmām, lai kaut kā mēģinātu iedzīvināt elektroauto tirdzniecību, par to raksta aģentūra Bloomberg.

Reklāma Reklāma

Lielākie elektrisko transportlīdzekļu (EV) ražotāji Ķīnā saskaras ar pieprasījuma samazināšanos, jo patērētāji ierobežo tēriņus, tāpat arī ģeopolitiskā spriedze ar lielākajām Rietumu ekonomikām aptumšo Ķīnas EV eksporta perspektīvas.

Tāpēc mazākiem spēlētājiem spēja domāt radoši ir viņu izdzīvošanas pamatā, jo nežēlīgā nozare gatavojas iespējamam konsolidācijas vilnim, jo Ķīna cenšas iegrožot pārmērības, ko atstājušas gadiem ilgās, dāsnās subsīdijas šai nozarei.

Augsto tehnoloģiju piedāvājums arī norāda uz risku Rietumu ražotājiem, jo tie šobrīd vēl vairāk atpaliek no tirgus daļas ieņemšanas pasaules lielākajā automašīnu tirgū.

Vietējie klienti Ķīnā ražotos transportlīdzekļus uzskata par labāk piemērotiem viņu augstajām tehnoloģiju prasībām un dod priekšroku augsta līmeņa savienojamībai.

“Lai gan vecie autoražotāji joprojām koncentrējas tikai uz automašīnas vadāmību, Ķīnas uzņēmumi ar to nav apmierināti. Mēs paplašinām iespējas, iekļaujot visu veidu dzīves un atpūtas scenārijus, un tas ir daļa no iemesla, kāpēc mūsdienās klienti mīl e-automobiļus,” par to tika runāt EV starptautiskajā izstādē Šanhajā.

Tālāk apskatīsim dažus no neparastākajiem piedāvājumiem, kas pieejami Ķīnā: