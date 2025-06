Foto: Pexels

2026. gadā tiks pārceltas divas darba dienas. Darba diena 2. janvārī, kas ir piektdiena un iekrīt starp svētku dienu ceturtdienu – 1. janvāri, un sestdienu – 3. janvāri, tiks pārcelta uz sestdienu – 17. janvāri. Savukārt pirmdiena 22. jūnijs, kas iekrīt starp svētdienu – 21. jūniju, un svētku dienu otrdienu – 23. jūniju, kā darba diena tiks pārcelta uz sestdienu – 27. jūniju, informē Labklājības ministrija.

Rīkojuma projekts „Par darba dienu pārcelšanu 2026. gadā” otrdien, 10. jūnijā, pieņemts valdības sēdē.

Darba likumā ir noteikts, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. Rīkojums par šādu darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā ir jāizdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

Saskaņā ar likumu ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā. Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

Darba dienu pārcelšana tiek īstenota jau daudzus gadus un kļuvusi par tradīciju, kuru sabiedrība kopumā atbalsta un vērtē pozitīvi. Pārceļot darba dienu, tiek nodrošināta nedēļas darba laika nepārtrauktība tajā nedēļā, no kuras tā tiek pārcelta, savukārt iedzīvotājiem ir nodrošināts lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas, kuras tie varēs izmantot pēc sava ieskata. Turklāt kopējais darba dienu skaits kalendārajā gadā nemainīsies.

Minētais rīkojums attiecas uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes institūcijām un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ir ieteikts ievērot attiecīgo darba dienu pārcelšanu.

Soctīklos gan par šo tēmu cilvēku viedokļi ir visai raibi. Daudziem šķiet, ka šī prakse ir jāatceļ. Ieskatāmies dažos viedokļos!

“Kad šo praksi izbeigsim? Būsim godīgi pret sevi. Nekāda strādāšana tajās sestdienās nav. Pēdējā mācību gadā bērniem Jelgavas skolās pilnīgi noteikti nav bijušas pilnvērtīgas skolas dienas. Pašvaldības iestādes tur ar tādā mīkstajā režīmā, saīsināti darbojas. Imitē darbību.”

“Lūdzu izbeidzam šo praksi!”

“Es nezinu, man kaut kā patīk! Ir vērts saņemties un pastrādāt sestdienā, lai pēc tam vairāk laika ar ģimeni!”

“Taču pilnīgs murgs! Pēc tam vai pirms tam jāstrādā sestdienā, nojūk viss ritms. Uzņēmēji noteikti nav par šo sajūsmā.”

